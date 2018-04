Tecnyconta solo le aguantó 25 minutos al UCAM Murcia CB (84-73)

Ganar en casa para seguir en los puestos de play off era la consigna de los hombres de Ibón Navarro, y la ejecución no pudo ser mejor, ya que su rival, un conjunto que llegaba con cuatro derrotas consecutivas solo aguantó el ritmo hasta el descanso, que fue lo mismo que tardó el UCAM Murcia en frenar a Gary Neal. El americano mantuvo a su equipo en el partido antes del descanso y Hannah, Soko y Lima lo dinamitaron en los últimos 5 minutos del tercer cuarto. Aunque el Tecnyconta no se rindió, los murcianos tuvieron un plácido final (84-73).

El encuentro arrancó de forma insólita. Mientras que el UCAM Murcia fallaba canastas bajo el aro, los maños erraban en la larga distancia. Además, Oleson seguía incómodo con la máscara que le protegía la nariz fracturada, lo que provocó que se la quitara y siguiese jugando sin ella. El partido estaba marcado por las deficientes acciones ofensivas y por eso cuando habían pasado 4:30 el resultado era de 2-2. A continuación, cambiaron las intenciones. Los jugadores del Tecnyconta pasaron al ataque bajo los aros y los locales a anotar de tres puntos. El conjunto de Pep Cargol tomó el mando del encuentro y la entrada de Benite fue providencial para evitar que el rival se fuera en el marcador (15-16). Los locales acabaron con un 3/10 en lanzamientos de dos puntos.

Y el UCAM Murcia comenzó a acertar en ataque y a mantener la intensidad en defensa para irse en el marcador por 23-16. Cargol pidió un tiempo muerto y aún pudo el conjunto murciano establecer una máxima renta con el 25-16 a 5:35 para el descanso. El Tecnyconta no estaba dispuesto a dejar de luchar y Gary Neal se echó a su equipo a la espalda y con cinco puntos consecutivos provocó que Ibón Navarro parase el partido para fijar la defensa sobre el norteamericano. No logró el entrenador local su propósito porque hasta el descanso solo hubo un jugador sobre la pista y ese fue el escolta visitante. Neal comenzó a anotar de forma compulsiva y con 16 puntos en los últimos 5:05 del segundo cuarto, logró equilibrar el choque. Fue imparable y el único jugador maño que logró puntuar. Él, y nadie más logró que al descanso el marcador estuviera igualado, 32-32,

Tras el descanso Neal continuó con su endiablado acierto en ataque hasta el 44-42, aunque antes el Tecnyconta ya se había puesto por delante en el marcador. La tónica era la misma que en la recta final de la primera parte con una salvedad y esa fue que el UCAM Murcia respondió en ataque y por ello se mantuvo la igualdad. Neal estaba mejor defendido y Bjelica comenzaba a anotar bajo el aro, pero surgió la figura de Clevin Hannah, que había pasado desapercibido en el primer tiempo, y los locales se fueron en el marcador (52-42). Cargol pidió un tiempo muerto, pero la renta que llegó a ser hasta de 12 puntos, se mantuvo hasta el final del tercer cuarto. El equipo de Ibón Navarro fue más generoso en la marca sobre Gary Neal y este ya no tuvo tantas facilidades para anotar (60-50).

El último acto arrancó con un triple de Benite y una canasta de Tumba, lo que permitió a los murcianos irse por 15 puntos y empezar a manejar el partido con un poco más de comodidad. El Tecnyconta pidió un tiempo a 6:50 para el final con el 70-55 buscando la reacción. Llegó con un 0-5 de parcial, lo que obligó a Ibon Navarro a pedir un tiempo a 4:11 con el 72-60. El entrenador local no quería ni euforias antes de tiempo, ni sustos en la recta final. El cuadro local aseguró los puntos en ataque mientras hacía rotaciones de jugadores para no cargarlos excesivamente de minutos y el final fue plácido. La renta con la que los murcianos afrontaron la recta final y a pesar de Neal, fue lo suficientemente importante como para no sufrir (84-73).

UCAM Murcia CB: Hannah (15, 4 triples), Oleson (3, 1 triple), Rojas, Soko (17, 1 triple) y Tumba (4) -quinteto inicial-, Urtasun (4), Benite (11, 3 triples), Kloof (6), Delía (2) y Lima (5).

Tecnyconta Zaragoza: Bellas (2), Ennis (8), Neal (31, 3 triples), Bjelica (14, 1 triple) y Rey (8) -quinteto inicial-, Stoll, Barreiro (2), Dragovic (5, 1 triple), Michalak (3, 1 triple) y Blums.

Parciales: 15-16; 17-16 (32-32); 28-18 (60-50); 24-23 (84-73).