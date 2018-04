La situación laboral de la EMT estaría afectando al servicio a los clientes, según Ciudadanos

Ciudadanos afirma que, a pesar de la reciente firma del convenio colectivo, la empresa municipal de transportes atraviesa una difícil situación laboral que está trasladándose al servicio que presta a los clientes.

El concejal de esta formación, Narciso Estellés, asegura que el aumento de las bajas laborales entre los conductores, la lenta incorporación de nuevos chóferes desde que se externalizaron los exámenes para entrar en la bolsa de trabajadores, junto al bloqueo de la promoción de inspectores tras la filtración de las preguntas de la última prueba, están detrás del empeoramiento de la frecuencia de paso y del incremento cada vez mayor de los retrasos que experimentan las líneas de la EMT. Y es que de media, afirma Estellés, cada día se queden en cocheras 40 autobuses:

Un mal servicio que se ha agravado, dice el edil, con la puesta en marcha de la última reordenación de líneas. Además, advierte que urge la incorporación de nuevo personal porque son cada vez más las bajas laborales. En los dos primeros meses del año se han acumulado 251, en una empresas de 1.500 trabajadores. El posible motivo, según el mismo, es que desde el año pasado la empresa, por sentencia judicial, está obligada a pagar íntegramente el salario en caso de baja; antes no:

Los problemas internos no se quedan ahí. El concejal de Ciudadanos denuncia un enrarecimiento del clima de trabajo porque no hay promoción interna. Pone como ejemplo el staff directivo, que acumula en los últimos meses más de once vacantes. Un vacío que, a juicio de Estellés, está propiciando la dirección de la empresa para generar miedo:

Estellés recuerda, además, que Inspección de Trabajo ha sancionado con 20.000 euros a la EMT por una infracción muy grave. Y es que la empresa que presta el servicio de atención al cliente estaba trabajando como una empresa de trabajo temporal sin serlo, lo que Trabajo ha considerado como cesión ilegal de trabajadores. Por otro lado, la empresa ha sido condenada a pagar 78 mil euros en concepto de impagos de la Seguridad Social, una sentencia que la dirección de la EMT ha recurrido.

La respuesta de EMT

Por su parte, la dirección de la EMT anuncia que sacará a concurso el próximo mes de mayo un sistema de mutuas para ofrecer una mejor asistencia sanitaria a sus trabajadores. También se mejorarán las condiciones para acceder a las pruebas médicas y se establecerá un plan de renovación de los asientos de los conductores.

Además, la empresa de transportes ha comenzado un proceso de selección de 35 inspectores en jefe para implementar el nuevo Convenio Colectivo entre los actuales inspectores coordinadores. Se encargarán, por un lado, de gestionar el tráfico de autobuses desde el centro de control y, por otro, de coordinar las acciones en la propia calle de los inspectores coordinadores.