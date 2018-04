Posible nuevo proceso de compraventa del aeropuerto

Este lunes se espera que el juzgado de lo mercantil de Ciudad Real anuncie previsiblemente la convocatoria de un nuevo proceso de compraventa del aeropuerto. La empresa Ciudad Real International Airport no consiguió reunir los 53 millones que debía pagar por la adquisición de la infraestructura valorada en 56 millones; el fondo inversor inglés con el que contaban finalmente se echó atrás.

Compraventa fallida después de 2 años donde la compradora llegó a solicitar varias ampliaciones de plazo, tiempo en el que ha realizado inversiones por más de 7 millones de euros, cantidades que se darían por pérdidas, tal y como sentenció el juzgado de lo mercantil en su última resolución.

La empresa CRIA remitió un escrito al juez en el que dan a conocer la nueva situación y en el que ponen de manifiesto su disposición a ofrecer una garantía para hacer frente a las cantidades debidas a proveedores, en concepto de gastos de funcionamiento del aeropuerto; el juzgado le impuso un paso de 80.000 euros al mes, cantidades que, al parecer, no han sufragado en los últimos meses.

El presidente Rafael Gomez Arribas anunció en su comparecencia que si se confirma ese nuevo proceso de venta, concurrirán de nuevo, como uno más, destacando el esfuerzo realizado por haber obtenido en plazo, no solamente el dinero suficiente, sino también las licencias y los permisos, sin olvidar las mejoras que se han hecho sobre el terreno. Llegó a afirmar que este retraso también ha sido un condicionante porque lo que adquirieron, según sus palabras, no era un aeropuerto como tal, al no contar con esos permisos, llegando a hacer este simil; el terreno no valía más que si fuera un campo para cultivar hortalizas.

Hay expectación y decepción entre los sectores socioeconómicos y en el ámbito político, por esta marcha atrás, después de 6 años desde que se clausuró la infraestructura. Habrá que esperar el pronunciamiento judicial donde es previsible que el juez marque ahora un plazo más corto para resolver la compraventa.