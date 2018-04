Adibe y Vicky guían la victoria del Conquense ante el Mora

La Balompédica sufrió para doblegar al Mora al que acabó por vencer por 3-2. Dominó el Conquense en la primera mitad incluso con más ocasiones para el 2-0 con el que se fue al descanso y sufrió en la segunda con el empuje del Mora hasta que se quedó con uno menos. Adibe, que dejó un gol para el recuerdo y Vicky con dos derechazos de lejos, permiten al Conquense dormir una semana más en el puesto más alto del grupo 18 de Tercera.

Primera mitad

El once del Conquense presentaba algunas novedades como la colocación de Tomás en el lateral derecho o la vuelta de Jon Vega al lateral izquierdo, por las muchas bajas con las que el equipo blanquinegro afrontaba el partido y que llevó a convocar a los juveniles Ángel Ortiz, que luego saldría dejando grandes detalles, y Javi Sahuquillo.

Los inicios del partido fueron de dominio alterno con ciertas dificultades del Conquense en la salida del balón con un Mora con más jugadores por dentro dificultando la buena conexión con el centro del campo. Así fue hasta que apareció una de las figuras del partido, el nigeriano Abide para anotar uno de los goles de la temporada sin ningún tipo de dudas.

Hay quien a pesar de gustarles el fútbol menosprecian las categorías más modestas. Ahí no hay calidad y no se ven más que pelotazos, dicen. Nada más lejos de la realidad. De repente te encuentras con joyas como las de Adibe, que se disfrazó de Gerorge Weah para robar, encarar a cuatro, irse por potencia y velocidad, y definir cruzado con gran clase. Un señor gol. Era el minuto 12 y el Conquense se ponía por delante.

Quedó el Mora tocado con el gol y empezó a tener fallos importantes en la salida del balón. Una mala cesión de De Diego casi acaba en el fondo de la red. Tuvo el Conquense llegadas hasta que llegó el 2-0 en el 30. Otro golazo quizá ayudado por el viento. Libre directo desde la banda de 30 metros que lanza Vicky, se envenena y acaba sorprendiendo a Roy que dio dos pasos para adelantarse a un posible centro y no llegó a salvar un balón que cogió peligro por el viento y la dureza del golpeo.

Hasta el 35 no llegó la primera llegada de verdadero peligro del Mora en la primera parte. Una contra tres para dos que Maqueda decide jugársela en solitario y que acaba sin mayores problemas.

Segunda mitad

Tras la reanudación, el Mora cogió la iniciativa y el 63 Maqueda, el mejor de los visitantes, acortó distancias con un gol con algo de fortuna al tocar en un defensa. Fueron los momentos más angustiosos del Conquense y con más empuje del Mora que buscaba el empate aunque no acababa de transformar su dominio en ocasiones claras. Cuando más agobiado estaba el Conquense llegó la expulsión a Summy por roja directa por una entrada a Fran Simón. Entrada fea, pero no merecedora de la roja directa. El colegiado no estuvo afortunado en todo el partido, llenando de tarjetas al Conquense sin dar una patada y con la rigurosa expulsión del centrocampista del Mora.

Aire fresco para el Conquense tras los minutos de agobio que selló Vicky con otro golazo, el segundo de su cuenta particular, en el 36 de la segunda. Buen derechazo que toca Roy pero que acaba en gol. Ya sobrepasado el tiempo de descuento marcaría el 3-2 Marcel.