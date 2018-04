Patricia Rodríguez: "Si te quieres reconciliar con este clásico español no hay mejor oportunidad"

Patricia Rodríguez gijonesa, actriz, decidió hace doce años salir de su `zona de confort´ y aceptar una beca que la brindaría la oportunidad, allá por 2003, de estudiar en París junto a Philippe Gaulier durante un año. "Hay mucho mundo trotamundos de la creación, gente que se mueve muchísimo", pensé "a lo mejor no tengo que vivir en España para hacer lo que más me gusta", la actriz que ya contaba con una amplia experiencia en los escenarios gracias a su trabajo con las compañías asturianas Barataria, Higiénico Papel y Quiquilimón, dice que por aquella época "tenía inquietud por ver otras maneras de trabajar, otras culturas". "Aquí he aprendido muchísimo del oficio" asegura refiriéndose al trabajo en su tierra natal, "hice mucha gira y aprendí del contacto con el público, lo que le gusta y no". "Estar aquí me hace muchísima ilusi´no porque me permite unir mis dos mundos", se refiere patricia a los amigos y compañeros de profesión asturianos con los que trabaja en Londres.

El caso es que aquella decisión le proporcionó, para empezar, esa formación y la oportunidad de conocer a su compañera en la compañía Little Soldier Producctions, Mercé Ribot, otra española que vivió una experiencia similar y con la que han montado hasta cinco espectáculos en Londres. 'Pakita: stimulating, bitter and necessary', con la que viajaron a Nueva York, 'You and Me', 'Don Quixote', 'Derailed' y 'Journey to the imposible'

Su compañera Mercé, asegura que basan su trabajo en el juego, algo que han mostrado a a¡los participantes del taller desarrollado este sábado en el Jovellanos. "Pasamos cuatro horas riéndonos y desde esa energía empezamos a crear, nos arriesgamos, tomamos esa espontaneidad", estas son algunas pautas del "maestro Philippe Gaulier, continúa, que defiende la tradición de estar en el escenario por el placer de jugar y a partir de él contar historias"

Este domingo están en el Jovellanos con `The ingenious gentelman Don Quixote de la Mancha´ . Para junio participarán en el Festival de Teatro Físico de Chicago, con este montaje con el que han girado por Reino Unido, España, Polonia y México.

La obra cuenta con la dirección de Ian Nicholson y la adaptación y dramaturgia es de Tiffany Wood y la Música en directo Maria Camahort. El reparto lo completa Stephen Harper.

Dejamos la entrevista completa que manteníamos en A vivir que son dos días.