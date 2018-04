García Molina cuestiona el trabajo de David Llorente como portavoz en las Cortes

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, se ha referido a su compañero de partido y diputado de la formación morada en las Cortes regionales, David Llorente, en una semana marcada por la polémica en el seno del partido. Sobre el parlamentario por la provincia de Guadalajara y su forma de ejercer la Portavocía en la Cámara regional, considera que "no habla en nombre de Podemos sino en nombre de la corriente a la que pertenece" --anticapitalistas--".

En una entrevista con Europa Press, García-Molina ha insistido además en que esa corriente dentro de Podemos es "minoritaria". "La verdad es que no suelo hablar mucho de esas cosas, pero es verdad que Llorente es el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y a veces me parece que no habla en nombre de Podemos Castilla-La Mancha sino en nombre de su corriente", ha abundado.

En su opinión, Llorente, como portavoz del partido, "lo que debería hacer es principalmente decir lo que dice el Consejo Ciudadano y lo que el Consejo de Coordinación ha aceptado".

"No me gusta mucho valorar pero me parece que esto se entiende. Cuando está en una función de portavoz, habla en nombre de todo el partido, no en nombre propio".

"Tenemos diferencias de criterio pero a la hora de votar resoluciones y debates siempre ha habido acuerdos con él, como es público y notorio. Tenemos que aprender dentro de nuestra pluralidad a entender que uno no habla sólo en nombre propio, sino en el de mucha gente", ha enfatizado.

Preguntado por la crisis originada esta semana después de que se hicieran públicas las denuncias sobre supuesto trato machista y discriminatorio presentadas contra Llorente, García Molina ha rechazado pronunciarse sobre el asunto alegando que se trata de un "tema interno" y remitiéndose a las explicaciones vertidas esta semana por la secretaria de Organización del partido, María Díaz.