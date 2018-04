Amaya Fernandez: "La batalla del relato del fin de ETA la hemos ganado los vascos"

La Secretaria General del partido Popular en Euskadi Amaya Fernández, considera que lo relevante del último comunicado de ETA es precisamente: "Lo que no dice". Asegura, la número dos del PP vasco, que la banda terrorista no pide perdón ni por su pasado ni por las víctimas. "En mi opinión, dice Fernández, su crueldad llega a tal punto que, hace una distinción entre víctimas culpables e inocentes y a mi eso me parece de una crueldad inadmisible".

Para la responsable del partido Popular en Euskadi, es: "Absolutamente inaceptable", que se generen dos clases de víctimas, las inocentes y las culpables. "Todas fueron inocentes" dice Amaya Fernández que apunta, que el verdadero cierre de ETA es su desaparición, junto a la construcción de un relato, "verdadero y democrático" de lo que aquí ocurrió durante las últimas cinco décadas.

A la responsable popular vasca le llama la atención que, coincidiendo con este comunicado de ETA, su entorno y el de la izquierda abertzale, siga celebrando homenajes públicos en las calles y plazas de Euskadi a terroristas que no se arrepienten porque, "a los que se arrepienten no se les hacen homenajes".

"La batalla del relato" que define la Secretaria General del PP vasco, es esencial asegura, para el PP y la sociedad vasca. Le parece muy importante que "esta liturgia" que estamos viviendo del fin de ETA se traduzca como un éxito democrático que evidencia "que el terrorismo nunca nos iba a vencer".