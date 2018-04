“Alicante no puede querer ser el nuevo Silicon Valley sin un Plan de Inclusión Social”

'Otro Alicante mejor es posible'. Lo tienen muy claro en la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante que ya tienen un documento con 140 propuestas, agrupadas en seis bloques de objetivos estratégicos, para elaborar un Plan de Inclusión Social para la ciudad y que han avanzado en Hoy por Hoy Alicante. Con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, confían en que se tenga en cuenta.

Recuerdan que se están recuperando los indicadores macroeconómicos pero los de la desigualdad "se siguen disparando". La recuperación de la crisis "no es homogénea" alertan desde la Plataforma, un altavoz que desde haya más de 10 años, avisa de esta realidad. Y especial atención hay que poner en la infancia, porque Alicante "tiene un 29,4 por ciento de menores de 16 años en riesgo de probreza", liderando este índice de inclusión en España.

Recuerdan que en Alicante, lo que eran bolsas de exclusión focalizadas en la Zona Norte, ya se extienden por toda la ciudad la Zona Norte es la más vulnerable, pero no muy lejos están El Pla, Carolinas, Ciudad de Asís, aunque "a gran distancia". El Ayuntamiento ya presentó en 2017 un estudio de condiciones de vida que confirmaba esta denuncia de la que solo se libra la zona de Cabo Huertas, playa de San Juan y algunas manzanas del centro.

Sobre la mesa ponen esas 140 propuestas que confía la Plataforma el nuevo equipo de gobierno local, tenga en cuenta, ya que el documento que estaba elaborando el anterior equipo de gobierno era "poco concreto". Lo prioritario es hacer un Plan de Inclusión Social Trasversal. No puede haber una ciudad "partida en dos, que solo mire a la fachada litoral. Es necesario volver a dignificar a los barrios y apostar por cohesionar la ciudad".

Kike Romá, portavoz de la Plataforma, ha destacado en Hoy por Hoy que es objetivo vital reducir la pobreza en Alicante y el riesgo de exclusión y eso pasa por crear una concejalía especifica que lo aborde. En tres años, Alicante ha tenido cuatro ediles de Acción Social. La pobreza no puede estar separada.

Otro de los objetivos es claro: lograr que en dos años Alicante este por encima de la media en las estadisticas de pobreza y desempleo en la Comunitat y en España. El acceso al empleo sigue siendo uno de los mayores problemas .

Por su parte Begoña Baños, reclama que cada concejalía "asuma su responsabilidad" en el trabajo de romper con la "desigualdad. Hace 20 años que reclamamos ese Plan de Inclusión". Alicante necesita una "nueva mirada" en la que hasta el empresariado se implique en la atención a los barrios, no solo la política. "Alicante no puede ser el nuevo Silicon Valley si no se atiende a los barrios", matiza Romá. La presentación del documento se realiza en la Sede de la Universidad de Alicante de Ramón y Cajal.

Escucha la entrevista a Kike Romá y a Begoña Baños, pincha aquí: