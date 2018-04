Manolo Martínez: “Es un palo estar a cuatro puntos del líder, tenemos que apretar los dientes”

El entrenador del CP Villarrobledo, Manolo Martínez, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha en Radio Azul SER para analizar la derrota de su equipo ante el CD Madridejos. A cuatro puntos del UB Conquense, los roblenses tienen dos partidos seguidos en el Municipal de la Virgen ante CD Miguelturreño y CD Pedroñeras para seguir acerándose.

“Es un palo muy gordo estar a cuatro puntos, pero tenemos que seguir apretando los dientes porque compitiendo así se nos van a escapar muy pocos puntos”, explica un Manolo Martínez sincero tras la derrota de su equipo en Madridejos. El técnico del Villa admite que el partido estuvo controlado en todo momento por sus jugadores pero que no dieron con la tecla “por unas razones o por otras”.

En cuanto a la polémica arbitral, Manolo Martínez ha sido tajante en SER Deportivos La Mancha, “desde mi punto de vista no voy a entrar a valorar al colegiado, no quiero hablar de eso”, ha señalado un Martínez que sí ha reconocido que fueron tres los posibles penaltis que no se pitaron a favor del conjunto roblense.

“Se nos está negando fuera de casa, nos falta pegada y nos cuesta mucho hacer gol, tenemos que cambiar esta dinámica”, admite el técnico del CP Villarrobledo. Para la próxima jornada, el CP Villarrobledo recibirá al CD Miguelturreño, equipo ya descendido a Primera Preferente de forma matemática.