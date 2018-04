Barakaldo CF y Balmaseda, protagonistas

Alain Arroyo, mítico delantero con pasado en Portu, Alavés B. River, Mirandés u Oviedo, ahora en las filas del Barakaldo y el entrenador del Balmaseda, JonMoreno, se pasaron por Radio Bilbao.

A Alain Arroyo ya no le preguntan mucho por la machada en Copa con el Mirandés, sorteando rivales de empaque como Espanyol Villarreal y Racing, sino más por aquel gol histórico que sellaba el viejo San Mamés a Raúl Fernández-Cavada que anotó con la selección vizcaína junto a Herrerín, Rico y Beñat, entre otros, en 2012: “Más por el gol, de hecho tengo un poster que me regaló la chavala por mi cumpleaños”, se sincera. Cuando salió Iribar “seguro que no” le hubiera marcado.

A sus 35 años, Alain Arroyo tiene mecha para seguir en la brecha: “El año tuve una lesión la primera jornada de Liga, me recuperé para febrero, cogí la forma y acabé jugando ocho partidos, que tuve un pequeño esguince. Este año empecé al cien por cien aunque el míster (Larrazabal) no ha confiado en mí y aquí estamos”, relata el punta. Un Alain que, sin embargo, entiende la labor del míster, ya que ejerce de segundo entrenador del Juvenil del Barakaldo con Aritz Marcos. “He aprendido mucho de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer desde distintos de vista, unos entrenadores rotan más y otros menos”. Además, apadrina un Campus en Barrika en el mes de junio.

Un Barakaldo que con 56 puntos se le ha escapado el playoff de ascenso: “Creo que se nos truncó el día que perdimos en Lezama y fue un palo bastante duro. Pensábamos puntuar para seguir vivos en la lucha, pero los de arriba están muy fuertes. Lo que te marca es la regularidad y no la hemos tenido, por eso estamos donde estamos”. Alain, amante del juego aguerrido de Inzaghi se queda de su vida deportiva con la remontada en Copa ante el Espanyol en Anduva: “No se puede describir, nos lanzamos todos en la última jugada. Jugábamos con transiciones rápidas, con el estilo de Pouso, con gente muy identificada”.

Destaca este curso del Grupo II a “Sporting B y Real B, que han jugado bien y con continuidad. Afirma Alain que no descarta nada en junio: “Hay que valorar todo”.

Por su parte, Jon Moreno entrenó al Moraza, al Athletic Femenino, al Getxo, al que ascendió a Tercera División y ahora al Balmaseda. Una buena campaña en el equipo encartado, aunque ahora gestione estar en tierra de nadie: “Tuvimos un inicio un poco complicado, con dos derrotas iniciales que nos lastraron, se crearon expectativas altas de poder aspirar más arriba y hemos visto que este año la Tercera División ha sido muy complicada, como muchos gallos, que ahora están posicionados ahí arriba”, comenta en referencia a Portu y Sestao River. No obstante, Moreno cataloga el curso de “buena temporada”, aunque ahora deba gestionar la situación en este tramo final: “El equipo sigue creciendo, que es uno de los objetivos que tenía claro, sin ir más lejos, pese a perder, ante el Alavés B hicimos un gran partido, con probablemente el equipo más joven de toda la temporada”, lanza.

A falta de tres partidos considera que la “línea de trabajo debe ser la misma, no dejándote llevar por los resultados ya que en esta categoría la regularidad es muy complicada, va por rachas. El trabajo de base es fundamental”, narra el técnico getxotarra. Si va a seguir en el Balma, con un uno más uno en el contrato, es ahora mismo una incógnita: “Tengo esa posibilidad, vamos a ver cómo se desarrolla y qué posibilidades hay”, despeja. La presión la ha sentido: “Los entrenadores somos ambiciones, queremos que progresen, los mejores resultados y la presión te la pones tú. Aunque la presión es más por el periódico y los resultados y las sensaciones son distintas las del entorno que las del propio entrenador y el equipo”, añade Moreno, que dice estar “tranquilo” y confiando en proyectos a “medio plazo, el corto le mata al entrenador” y que el Balma “al no haber estado” la presión se focalice en el entrenador. “Las temporadas no se pueden mirar a medio plazo, porque hay que gestionar muchas cosas independientemente de los resultados”.

Moreno no descarta aventuras foráneas: “Ya ha habido alguna posibilidad, alguna flauta que ha sonado, aunque tienes que dejar muchas cosas aquí, tengo una edad, tengo familia, trabajo y el salto tiene que ser importante, aunque si uno quiere ser entrenador tiene que estar abierto a cualquier fórmula del exterior y si hay alguna posibilidad hay que arriesgar”.