Ortiz: “Sólo el PP garantiza una gestión eficaz de los servicios públicos en Cádiz”

El candidato del PP a la alcaldía de Cádiz, Juan José Ortiz, ha aseverado hoy que su partido marcó “un hito” en el Ayuntamiento de Cádiz y que el PP es “el único que garantiza la gestión eficaz de los servicios públicos. Hay que decirlo y que gritarlo: el PP es la única garantía de futuro que tiene Cádiz”.

Ortiz se ha pronunciado en estos términos durante su discurso en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP, que se ha celebrado este lunes en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz. El candidato del PP en la ciudad ha criticado que Podemos llegara “diciendo que había alarma social y que lo iban a solucionar en una semana, y en tres años no han puesto ni un solo ladrillo para nuevas viviendas cuando nosotros entregamos 2.500 viviendas en 20 años”.

Además, considera “trágico y bochornoso” que ya se hayan producido seis muertes de personas sin hogar en las calles de Cádiz en este mandato. “Imaginaos cómo estarían las calles si fuera el PP quien gestionara la ciudad”, ha recalcado, para lamentar que ahora “no pasa absolutamente nada”.

“El alcalde de Cádiz lleva una semana a gastos pagados en el Sáhara y aquí en Cádiz se cierran las delegaciones de Asuntos Sociales y hay personas sin techo muriéndose en las calles. Tenemos que ser machacones en ese sentido, tenemos que decirlo”, ha afirmado.

Para Ortiz, Cádiz “ha perdido su pulso” gracias también al PSOE, que “le dio el gobierno” a Podemos. “Le ha dado la zanahoria con una mano y con la otra los muele a palos”, ha manifestado, recordando que en la época de gobiernos locales del PP el equipo de gobierno estaba “acostumbrado al sectarismo del PSOE”. Ahora, indica, “se ha pasado a la complacencia: hagamos como que tenemos buen rollito pero no nos exijamos absolutamente nada”, ha remarcado Ortiz.

Tras insistir en que ahora gobierna en Cádiz “una suma del gobierno de perdedores, con la mitad de ellos sentados en el banquillo de los acusados”, el nuevo candidato del PP de Cádiz ha apuntado que el partido comparte “la ilusión de volver a ganar” en la ciudad, donde “se va a volver a demostrar que la gestión es más importante que el populismo”.

Por su parte, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha señalado que el partido no ha presentado un candidato a la alcaldía con Juan José Ortiz, sino que ha presentado “al próximo alcalde de Cádiz”.

“Es una persona con experiencia, con moderación para liderar un proyecto integrador de la ciudad, no uno rupturista”, ha explicado Sanz, quien considera que el alcalde de Cádiz “hace todo lo posible para decir que él no es Podemos”. “Yo digo que Kichi es tan Podemos como Podemos Kichi. No es un proyecto personal”, ha apostillado.

Por último, el presidente del PP de Cádiz sostiene que el PP es “garantía de buen gobierno para la ciudad” porque, de hecho, ya tiene “un modelo de buen gobierno que lideró Teófila Martínez y que hoy echan de menos los gaditanos”.