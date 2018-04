El PSOE denuncia que MC, PP y Podemos “ponen palos en la rueda de la gobernabilidad de Cartagena”

El secretario de Política Municipal del PSRM y diputado regional, Alfonso Martínez Baños, al igual que la portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, Obdulia Gómez, han denunciado que MC, Partido Popular y Podemos se han vuelto a unir "para poner palos en la rueda a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Cartagena".

Martínez Baños ha hecho estas declaraciones después de que MC, PP y Podemos votaran en contra de que el superávit del consistorio cartagenero pueda ser gastado en obras, en amortizar deuda y pagar facturas pendientes.

El dirigente socialista ha explicado que, "con ese dinero, el consistorio pretende pagar facturas pendientes por importe de 5 millones de euros, dedicar 4,5 millones a la amortización de la deuda pendiente, e invertir 2,5 millones en infraestructuras necesarias en el municipio de Cartagena".

“De momento esto no podrá ser así porque estos partidos han votado en contra de esta iniciativa, y esto, más que perjudicar a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y a su gobierno, a quien perjudica es a los vecinos y vecinas de Cartagena”, ha indicado.

Cs lamenta el rechazo a la modificación presupuestaria para posibilitar la inversión del superávit en proyectos pendientes. Según el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, “estamos de acuerdo en que el Gobierno de Cartagena podría haber hecho mejor las cosas, y dar más información, pero este Grupo Municipal no quiere ser cómplice de aumentar la paralización y el retraso de obras fundamentales en el municipio; no lo hicimos en 2016, no lo hicimos en 2017 y no lo haremos en 2018”.

El Grupo municipal MC Cartagena ha votado en contra del intento de modificación presupuestaria promovido por la Alcaldía socialista, según la edil, Isabel García, porque "conocemos el truco del juego de trileros en el que han convertido el Ayuntamiento". "El viernes, en Junta de Gobierno, aprueban un Presupuesto en el que suponemos que contemplan dos millones de euros para las obras de los presupuestos participativos de 2018 y hoy, dos días después, quieren emplear el remanente de tesorería para financiarlos. Y otros quinientos mil euros para barrios, sin especificar su intención”, ha comentado.

La edil de MC ha reiterado “nuestro respaldo a la legalidad y a los procedimientos administrativos. Ambos están para ser cumplidos. Y no varían en cuarenta y ocho horas”.

Isabel García ha lamentado que “el dinero empleado el año pasado para mejorar el municipio a través del Plan ISA, en 2018 contemplen ejecutarlo para salvar los Presupuestos Participativos. Si ese es el destino, ¿renuncian ya a dar continuidad al Plan de Inversiones Sostenibles? ¿Reconocen que este año se invertirá menos de la mitad de lo que se hizo el anterior?”, se ha preguntado.

“Este panorama evidencia que Castejón y su equipo no son aptos para articular un Plan de Inversiones para el municipio. Lo suyo es el corto plazo y el clientelismo. Lo nuestro, la planificación, la responsabilidad y el criterio técnico”, ha dicho la concejal.