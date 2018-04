Vuelven las transparencias

Si algo bueno ha traído el asunto Cifuentes es el interés por la transparencia que se ha despertado en toda la nación.

Legiones de políticos, periodistas y hasta ciudadanos de a pie que hace unas semanas ni se acordaban de la existencia de esos portales, los han convertido de repente en su lectura de cabecera.

Triste momento para los comisarios de transparencia de las instituciones. Todo el mandato lanzando campañas para hacer notar su labor y nada. Pero Cristina extravía, la pobre, su TFM y se convierten en el centro de atención sin inversión ninguna.

Ahora, la actividad de moda es navegarse las webs de las administraciones y las wikipedias a ver quién se ha olvidado de que no terminó Económicas, un poner. O de que se compró, digamos, un adosado en Tegueste, que no figura entre sus posesiones declaradas.

Bienes, sueldos, currículum y filiaciones; todo está ahora mismo bajo una lupa gigante. Cualquier cargo público que se precie está con su fichero de actualizaciones al lado del teclado, esperando a que pase la tormenta.

Porque a lo que nadie se atreve ahora es a introducir el menor cambio. No sea que tenga que explicarlo y no haya manera de que alguien le crea. Y si no, que se lo pregunten a Antona.