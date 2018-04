La delegada del Gobierno reconoce que la investigación sobre el crimen aún no ha dado frutos

Cuando apenas restan unas horas para que se cumpla una semana del asesinato del empresario, Carlos Machín, la investigación sigue sin dar frutos. Por el momento, se ha impuesto un auténtico muro de silencio para evitar, entre otras cosas, que los bulos que han circulado por las redes sociales en los últimos días no entorpezcan a la investigación. En este sentido, la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha afirmado que por le momento, la investigación no ha arrojado ninguna novedad. "No tenemos nada todavía. Siguen trabajando y además hay secreto sumarial, y por lo tanto cuando esté más avanzado pues ya nos dirá la Policía Nacional y comunicaremos alguna novedad", indicó Roldós.

Dos son las líneas de investigación más lógicas en este caso: la primera el móvil del asesinato que podría apuntar a un ajuste de cuentas cuyos motivos se desconocen por ahora, y en segundo lugar la autoría del crimen que, todo hace pensar fue ejecutado por sicarios profesionales. El empresario fue abatido cuando acababa de asistir a su clase de inglés en la Escuela de Oficial de Idiomas. Los autores, según los testigos, eran dos personas que realizaron los disparos desde un coche que se detuvo a su lado y que, posteriormente, fue quemado en una zona cercana. El entierro de Carlos Machín se ofició el pasado sábado en la localidad de Isora en la isla de El Hierro de donde era natural el empresario.

