Sánchez Arminio cree que Tenerife - Huesca debió suspenderse

Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), manifestó este lunes en una entrevista conceda a Radio Club Tenerife que el partido del pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez debió suspenderse a raíz del lanzamiento de un objeto que impactó en la asistente número dos del árbitro Díaz de Mera.

"Este tipo de episodios hay que desterrarlos del fútbol; es inaudito que ocurran en pleno siglo XXI", opinó. "Automáticamente ocurrió esto, me puse en contacto con el árbitro y la asistente; y en todo momento he estado informado y preocupado de su estado físico", comentó Sánchez Arminio.

El presidente del CTA quiso recalcar que este incidente no empaña el nombre de la afición blanquiazul. "El que estaba al lado del agresor es quien tenía que denunciarlo para que esto no vuelva a ocurrir. Pero esto no perjudica el buen comportamiento, siempre, de la afición del CD Tenerife. Lo que me molesta es que nadie lo denunciara para que esta persona no vuelva nunca más a un estadio de fútbol", declaró. "Que vaya a otro lado si quiere, pero no a un estadio", verbalizó.

Para Sánchez Arminio, el encuentro debió suspenderse "porque lo dice el reglamento". "La suerte es que no fue grave la lesión de la asistente. Lo que viene en el reglamento, lo normal es que el partido se suspenda. En esta ocasión, el árbitro no lo consideró oportuno porque la chica estaba en condiciones de continuar, pero en otras ocasiones no se ha hecho esto mismo", prosiguió.

"No lo dice el CTA, lo dice el reglamento: no se puede agredir a un árbitro. Cuando se le agrede a un árbitro, que es la máxima autoridad, no se puede permitir eso", fue otro de sus mensajes. Por último, y en cuanto al comunicado emitido por el CD Tenerife, matizó que no le ha llegado "nada", pero añadió que "es un buen detalle que se hayan puesto a disposición de los árbitros". "Ahora, me gustaría que el club insistiera para localizar a esa persona y evidentemente, si es socio, darle de baja. Tenerle como socio no creo que sea bueno para nadie", apuntó.

Sánchez Arminio no quiso valorar el arbitraje de Díaz de Mera. "Fuera bueno, malo o regular, lo que sí está claro es que es el máximo responsable en un terreno de juego y hay que respetarlo. En este caso, no se ha respetado", pormenorizó. En cuanto a la sanción de Competición, adujo que no es capaz de precisar si será contundente. "Leerán el acta y obrarán en consecuencia. Una vez hecho el acta y remitido, ya solo le queda actuar al comité correspondiente", cerró.

Durante la entrevista en la SER, el presidente del CTA denunció que los árbitros "se sienten totalmente desprotegidos". "De hecho, el otro día la asistente hasta tuvo que ir al hospital. Ahora, seguimos en contacto con ella por si pudiera haber alguna afectación por ese golpe que recibió", finalizó.