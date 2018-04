7 recomendaciones de libros por blogueros de A Coruña

Hola, marineros.

Estoy escribiendo muy contenta porque os presento un post diferente. Con motivo del Día del Libro quería haceros unas cuantas recomendaciones de títulos, como en ocasiones anteriores, pero esta vez que fuesen especiales, así que se me ocurrió la idea de invitar a otros blogueros de A Coruña (y su entorno) a participar en Llegando a puerto. ¡Y ha sido un éxito! Menudo cartel que os traigo, para todos los gustos y edades, oigan. Eso sí, sentaos y coged lápiz y papel para apuntar las recomendaciones, porque me ha quedado una publicación larga. ¡Allá vamos!

Para los más pequeños: ¿A qué sabe la luna? de Michael Grejniec

Patricia Cortés Cuadrado, autora del blog Cuento infantil (muchos la conoceréis como ponente de Coruña Bloggers) fue la encargada de recomendar una obra para los más pequeños de la casa y ha elegido ¿A qué sabe la luna? de Michael Grejniec, para niños de entre tres y ocho años:

Su historia demuestra cómo con la unión y la solidaridad se puede conseguir todo lo que uno se proponga, nunca teniendo en cuenta las diferencias como algo negativo, sino siempre en positivo. Pues que seamos distintos nos enriquece y este cuento demuestra como los animales saben aprovechar eso para cumplir lo que quieren conseguir. Valores realmente necesarios y adecuados para enseñar en esta etapa.

Patricia es además autora de su propio cuento, ¡Ay, Carmen!, una obra autobiográfica que trata de hacer una dinamización de la estancia de los niños y niñas en los hospitales.

Para mujeres (y hombres) feministas: Educar en el feminismo, de Iria Marañón

Seguimos en el mundo educativo, pero ahora nos dirigimos a los adultos y aquí, Laura Ferro, de Buscando mi aula, nos trae su última adquisición: Educar en el feminismo, de Iria Marañón.

Esta filóloga, feminista hasta los topes –como tiene que ser– es la creadora del blog Comecuentos Makers en el que propone ideas para empoderar a las niñas y educar a los niños en la igualdad.

Este libro ha sido escrito para madres, padres, profes y todo aquel que se sienta comprometido con la causa. Es más, si eres de los que dice, o ha dicho en algún momento, cosas como "A mí no me mires que yo no soy ni feminista ni machista" o "Yo no soy machista porque ayudo a mi mujer en las tareas del hogar" te invito a que también lo leas.

Iria nos ayuda a luchar contra los estereotipos y el patriarcado dándonos unas pinceladas de historia para así entender un poco más sobre cómo hemos llegado a la situación en la que nos encontramos, todavía, en pleno siglo XXI.

Por otra parte, ayuda a los profes tratando uno de los métodos fundamentales de la educación: la COEDUCACIÓN. La necesidad de crear programas transversales en los que los niños y las niñas aprendan a respetarse desde las primeras etapas educativas es esencial. Necesitábamos obras como ésta para que los lectores recordasen que calladitas NO estamos más guapas.

Para frikis: El Mundo del Spectrum (obra colectiva)

Cambiamos totalmente de estilo y Marcus Fernández, de Código cero, nos trae un libro, según él "del marco friki" e imprescindible para la gente de su generación: los que a finales de los años 80 pudieron jugar con ordenadores de ocho bits.

El Mundo del Spectrum es una obra colaborativa que casi podríamos considerar un producto transmedia, ya que sus autores lo que hicieron fue trasladar a un producto impreso lo que estaban haciendo en su página web homónima, que consiguió conectar aún más con sus incondicionales al crear un podcast. Por lo que el salto al papel no es más que una forma de hacer que el viaje en el tiempo al que nos invitan pueda conservarse en un soporte duradero, porque los bits se los lleva la red.

Probablemente lo más llamativo de El Mundo del Spectrum es su formato, pues estamos ante un libro en tapa dura que tiene un tamaño y unas proporciones que pretenden replicar al máximo al ZX Spectrum, aquel clásico ordenador con teclas de goma con el que muchos se iniciaron en el mundo de la informática.

Pero ahondar en su interior también es una gran experiencia, pues nos invita a recordar los viejos ordenadores de los años 80, a repasar las estéticas que estaban de moda, a ensalzar la figura de los creadores digitales de la época e incluso a adorar aquellos gráficos con píxeles como puños que en su momento disparaban nuestra imaginación y que ahora son todo un signo de su tiempo.

Si las cargas de los juegos en cinta te parecía eternas, si adorabas la revista Micro Hobby, si recuerdas aquella portada de la revista Micro Manía con Turbo Girl en la portada, si guardas un mejor recuerdo de La Abadía del Crimen que de El Nombre de la Rosa, si cuando te preguntan por el nombre de un jugador de baloncesto español te viene a la memoria Fernando Martín o si te emocionaste al saber de la defunción de Alfonso Azpiri o de la de Bob Wakelin, no puedes dejar de poner las manos encima a un ejemplar de El Mundo del Spectrum.

Y cuando lo acabes, y quedes con ganas de más, tranquilo, que también está disponible El Mundo del Spectrum+, una continuación que demuestra que todavía queda mucho que contar de una época en la que España era una potencia en la creación de videojuegos y en la que el ocio electrónico comenzó a ser asumible (los juegos a 875 pesetas fueron toda una revolución), sentando los cimientos de la principal industria cultural de la actualidad.

Para los amantes de la lectura: La Casa de Papel, de Carlos María Domínguez

Y de un público más especializado a otro más generalista. Este libro es para cualquiera que le guste leer y nos lo trae la gran Isabel Grandal, más conocida como Chela, de Jubilada jubilosa, que nos recomienda La casa de papel de Carlos María Domínguez.

Además de una trama intrigante, la novela, va tratando de soslayo la afición a los libros, el afán por coleccionarlos, las bibliotecas, los autores, la promoción literaria, etc. Me gustó sobre todo, y así se recoge en una frase de las primeras páginas de la obra , por como "los libros cambian el destino de las personas" , que es lo que les pasó a Carlos Brauer y a Bluma Lennon, personajes de esta corta pero interesante novela.

Se trata de un libro de bolsillo que se puede leer de un tirón, en una tarde, o en un trayecto de viaje, con la garantía de pasar un buen rato. Es una novela corta, intrigante, interesante y entretenida. Los que aman los libros no deberían obviarla.

Para cocinillas: Postres y otras dulcerías, de Pamela Rodríguez

Esta recomendación seguro que es una sorpresa para muchos. En el Día del Libro estamos acostumbrados a hablar de novelas, cómics y poesía, pero hay muchos tipos de libros, entre ellos, los de recetas. Y en este ámbito, qué mejor que recurrir a una experta, Sonia de La Dulce Comarca. Sí, sí, la misma que nos trae sus estupendas galletas en cada Coruña Bloggers.

Este libro se ha convertido en un imprescindible, un libro de referencia y consulta a la hora de hacer postres y trabajar otras masas. La autora, Pamela Rodríguez, es gallega y nos regala toda una sección de postres dedicada a Galicia, donde encontraremos riquísimas recetas de larpeira, filloas, chulas de calabaza, tarta de Santiago... Pero no solo nos muestra repostería típica de Galicia, sino que nos deleita con recetas muy variadas y para todos los gustos y niveles. Se trabajan bizcochos, galletas, helados y masas fermentadas, entre otros.

Todas las recetas se elaboran con productos fáciles de encontrar en cualquier supermercado y la realización de ellas es simple, tanto por la sencilla redacción que facilita su seguimiento, como porque no se necesitan muchos materiales para llevarlas a cabo. En cada receta se nos indica el número de raciones, duración y dificultad, por lo que podremos ajustar mucho a lo que necesitemos.

Por último destacar que se incluye una sección salada con panes y empanadas, por lo que estamos ante un libro muy completo del que podemos sacar grandes ideas.¡Disfrutad de la cocina!

Para los que adoran internet: Manifiesto Cluetrain, de Levine, Locke, Searls y Weinberger

Para acabar con los blogueros invitados, uno muy especial, Manolo Rodríguez de Desenredando la red y artífice de Coruña Bloggers. Como no podía ser de otro modo, nos trae un libro relacionado con internet y el márketing digital:

Hay unos cuantos libros que me han marcado. Los vuelvo a releer de vez en cuando. Y hasta los subrayo. Los llamo los 'clásicos'. Son esos libros que te impactaron la primera vez que los tuviste entre las manos y a los que hay que retornar de vez en cuando para no perder la esencia de un tema. Y en este mundo de prisas, fake news, egos, humo y demás historias en el que se ha convertido una parte de internet es importante volver a los 'clásicos'. Y para mí, uno de esos clásicos es el Manifiesto Cluetrain, que redactaron unos iluminados en 1999.

En un mundo tan rápido y vertiginoso como el actual, todo lo que escribieron debería estar obsoleto y desfasado, sobre todo si hablamos de internet, pero casi dos décadas después su discurso aún sigue vigente y permanece intacto.

Sus 95 tesis, y el posterior libro, son una llamada a la acción para que las empresas que operan en internet se adapten a este nuevo mercado donde la interacción entre las marcas y los usuarios es la clave. Su lectura es vital, además, para entender internet y comprender cómo funciona. Es delgadito, pero ya se sabe que las mejores esencias siempre van en frascos pequeños.

Para los que siguen Fariña: Todo es silencio, de Manuel Rivas

Y para terminar, no me parecía justo pedir a todos estos blogueros una recomendación sin mojarme yo también, así que me he visto obligada a buscar un libro del que escribiros. Siempre es difícil elegir un título, pero pensé que este podría ser bien recibido dado el éxito de Fariña. Si estáis enganchados a la serie u os ha gustado el libro de Nacho Carretero, puede que esta obra también os interese porque tiene el mismo entorno: el narcotráfico en la costa gallega. Claro que el estilo es completamente diferente. Aquí sí estamos hablando de una novela al estilo de Manuel Rivas, más lírica y sentimental, en la que conoceremos cómo las drogas influyeron sobre sus tres personas principales (Fins, Leda y Brinco) de manera muy diferente. Los tres se criaron juntos pero eligieron caminos distintos que les llevarán a volverse a cruzar en su vida de adultos.

Hasta aquí el post de hoy. ¡No os quejaréis de recomendaciones! Creo que es la publicación más larga que hay en Llegando a puerto. Si aún así os habéis quedado con ganas de más en Cómo celebrar el día del libro tenéis otra pequeña selección de títulos. Gracias por llegar hasta el final del post y si os ha gustado, podéis compartirlo en redes sociales.

¡Hasta la próxima y feliz día del libro!