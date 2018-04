'Los libros'

Los hay de todos los colores, grandes y pequeños, lujosos y de bolsillo, famosos y olvidados, buenos y malos, anónimos y de autor... de aventuras, novelados, prosaicos, históricos, científicos, de texto, poéticos, biográficos... Los hay para todos los gustos. Existe el que le va a encantar. Está ahí; esperando en una librería, con su historia latiendo a pulso bajo, esperando que usted abra sus páginas para absorber el rayo de luz que libera su preciado contenido. Ya habrá adivinado que le hablo de los libros. Este lunes es san Jorge, un 23 de abril donde conmemoramos que en 1616 la humanidad perdió a dos de sus escritores eternos (curiosamente en la misma fecha), William Shakespeare y Miguel de Cervantes, así como uno de los mejores poetas, Garcilaso de la Vega. Seguro que usted ya sabe que no hay nada como una buena lectura. Esa ansia por retomar en silencio la trama que nos ha encandilado. Abstraerse renglón a renglón y disfrutar de la obra. Dicen que hay dos formas sublimes de aprender: viajar y leer. La lectura es uno de los ejes fundamentales que denotan el progreso no sólo económico, sino también crítico y moral, de una sociedad. Según el informe que ha presentado la Federación del Gremio de Editores de España, el número de lectores sube hasta el 66%. Es cierto que ha crecido, pero ha sido un aumento poco significativo y el tipo de lectura tranquila, atenta y reflexiva que necesita un libro no ha mejorado. Quizá nos abduce la vida de vértigo que llevamos. Por eso se hace imprescindible la terapia de la lectura. El silencio; la inmersión en esa aventura de la que casi formamos parte.... Leer... leer, leer....