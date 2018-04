El próximo miércoles 25 de abril entra en funcionamiento la nueva estación de trenes de Huelva, tras una inversión de casi 45 millones de euros. Al menos así está informando Adif a los usuarios a través de carteles en la estación actual. Pero esa es la única pista constatable. Radio Huelva se ha puesto en contacto con Adif sin éxito y en el Ayuntamiento de Huelva no tienen constancia oficial de que la apertura se vaya a producir ese día y por supuesto desconocen la fecha de la inauguración.

Lo ha explicado el propio alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, en un receso para atender a los medio de comunicación de la reunión que han mantenido esta mañana alcaldes de 47 municipios onubenses citados en la Diputación de Huelva. Aunque era una reunión para hablar de infraestructuras en general, el AVE y la confirmación de que no llegará a Huelva ha centrado la cita. Cruz no se dá por vencido. Aunque Huelva no tenga Alta Velocidad no se conformará con un tren que reduzca el tiempo de viaje mínimamente.

Renfe recoge en su página web que entre este lunes y el miércoles va a desarrollar un plan alternativo de transporte para trenes de Larga Distancia Huelva-Madrid, así como para servicios de Media Distancia Huelva-Sevilla y Huelva-Jabugo con motivo de la realización de obras en la infraestructura. Se están realizando transbordos de pasajeros entre Huelva y la Palma del Condado. Los horarios también se han visto modificados.

Esta mañana en la estación actual había desconcierto, tal y como han expresado algunos viajeros preguntados por Radio Huelva.

Y mientras, el presidente del Puerto, José Luis Ramos, también se ha pronunciado sobre el AVE. Considera un error que no llegue a Huelva porque la provincia va a salir perjudicada "en conectividad y en modernidad". De ahí, que haya formulado un llamamiento a las administraciones para apoyar las infraestructuras de alto nivel para Huelva.

Las infraestructuras también han centrado la tertulia de Hoy por Hoy Huelva este lunes.