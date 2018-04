La Tertulia de los Lunes de la SER ha abordado esta semana el manido tema de las infraestructuras. Una vez más los contertulios de "Hoy por Hoy Huelva" han sacado a relucir las insuficientes comunicaciones de la provincia. La no llegada del AVE a Huelva, el cierre de la vieja estación y la inminente apertura de la nueva ha centrado la tertulia en la que se han dejado titulares como: "Ni ADIF ni RENFE se han caracterizado nunca por la transparencia informativa" (Rafael Ávila); o "es un fracaso la no llegada del AVE a Huelva, se utiliza como arma política y no como una necesidad ciudadana" (Francisco José Martínez); otro titular ha sido "la cuestión de las infraestructuras está politizada" (Francisco Gutiérrez Bernal); y "nos toman por idiotas. O nos ponemos todos a una o no conseguiremos nada" (Emilio Congregado).

Las infraestructuras ha sido un tema abordado en muchas ocasiones, pero esta vez es distinto dadas las circunstancias. Por un lado el cierre desde hoy lunes -23 de abril- de la vieja estación con el consigiente traslado de los viajeros desde Huelva capital a La Palma del Condado, también la inminente apertura -segun ADIF para este próximo miércoles- de la nueva estación. Precisamente, mientras aún reza en las inmediaciones de la nueva estación un cartel anunciando el AVE -que ya sabemos nunca llegará a Huelva-, hoy en la vieja estación después de 138 años deja de entrar y salir trenes.

A todo esto hay que sumar que el presidente de la Diputación Ignacio Caraballo junto al alcalde de Huelva Gabriel Cruz han convocado a todos los alcaldes de la provincia con la idea de aunar esfuerzos, hacer frente común y pedir inversiones para Huelva al Gobierno Central. Por su parte desde el PP han reunido a sus alcaldes y piden que del mismo modo se pidan también al Gobierno Andaluz, e IU ya advirtió que sus 5 acaldes tampoco acudirían a la llamada de Caraballo.

Con todo este panorama, la "Tertulia de los Lunes" de la SER se ha acalorado con opiniones muy transparentes y llenas de contenido que han provocado la llamada en directo de los oyentes que han mostrado su rabia y sus inquietudes por tanta dejadez de nuestros políticos en cuestión de infraestructuras para Huelva.