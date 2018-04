Los trabajadores de Cas Serres indignados con la posición del Govern sobre el Hospital

Los trabajadores de la Residencia de Cas Serres acusan al Gobierno del Consell de Ibiza de "tomarles el pelo" al mantener "bajo mínimos" la plantilla y no cubrir las vacantes cuando se han ahorrado casi 700.000 euros del presupuesto previsto. Recuerdan que el pasado mes de octubre se les dijo que no podían pedir los días libres que se les debían por las horas extraordinarias o por doblar turnos, porque no había dinero.

Susana Cros portavoz de la plataforma que integran empleados, residentes y familiares, que reclama que se mantenga la acreditación de hospital, dice que a los miembros del Consell "se les tendría que caer la cara de vergüenza". Destaca que los trabajadores tienen que convivir con unas instalaciones "con humedades, techos abiertos desde hace meses, falta de camas eléctricas o mobiliario viejo".

Críticas también a la postura de la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, por mantener que Cas Serres debe ser una residencia. Afirma que es "un insulto a inteligencia" y que la situación es todavía mucho peor porque el Govern ha anunciado una inversión de 55 millones de euros en el Hospital Sociosanitario de Son Dureta. "Se ve que solo se merecen la inversión y una atención de calidad los residentes de Mallorca" señala Cros.

Desde la plataforma piden tanto al Consell como al Govern que recapaciten sobre su postura y demuestren que son de izquierdas" pero que lo hagan con hechos y no sólo con palabras". Cros asegura que seguirán con las movilizaciones y están a expensas de los pasos que se puedan dar "por la vía jurídica".

La plataforma reclama que se blinde el servicio que llevan años ofreciendo, manteniendo a Cas Serres como Hospital Sociosanitario, bien de crónicos o de media y larga estancia y que se mejoren las prestaciones actuales.