Decepción en el Consell con Rajoy por no anunciar el incremento de los descuentos

Desde el Consell de Ibiza, el presidente Vicent Torres se ha referido también a la cuestión del incremento de los descuentos de residentes al 75%...Como ya lo han hecho desde el Govern Torres también ha lamentado que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no aprovechara su visita a las islas para hacer este anuncio como en principio se esperaba…Dice que los populares de las islas habían hecho pensar a todos que se produciría este anuncio y no fue así….El presidente del Consell critica la actitud del PP de Ibiza que "defiende aquí posturas que luego no se corresponde con lo que hace en Madrid".

En cualquier caso, Torres aun confía en que finalmente llegue ese aumento en el descuento en el transporte para los residentes e insiste en que desde aquí se sigue reivindicándo.

PP y Podemos también valoran la visita de Rajoy

La visita de Rajoy también ha servido de encendido debate en la tertulia de Hoy por Hoy…..El Presidente de los populares de Ibiza, José Vicente Marí, dice que están tranquilos y creen que en la tramitación parlamentaria se podrá introducir esta mejora para los residentes..En cualquier caso, dice que hay que destacar que Mariano Rajoy ha hecho ya gestos y medidas para favorecer a los isleños en esta materia durante los últimos años. " El último el incremento de las bonificaciones para los vuelos interislas y no hay que olvidar el Regimen Especial para Baleares que se está negociando".

Para la Secretaria General de Podemos Ibiza, Viviana de Sans, Rajoy se podía haber ahorrado una visita que poco a aportado para los isleños. " Se podía haber quedado en su casa".