Los vecinos intentan parar una nueva "atrocidad" en el casco histórico

La Asociación de Vecinos 'Unidos por la Merced' considera una "atrocidad" lo que el Ayuntamiento de Jaén está haciendo con el asfaltado del Casco Histórico y han decidido acudir a los medios de comunicación para pedirle al Consistorio que con estas obras respeten y preserven la identidad de la zona. Por ello, reclaman un plan de actuación alternativo para el pavimento de las calles Carrera de Jesús, Obispo González y Merced Baja.

Desde el colectivo señalan que no es comprensible que el Alcalde de Jaén, Javier Márquez, no se preocupe por mantener y mejorar el entorno y la pavimentación existente. "Somos el barrio por donde el turista conoce Jaén, su Santa Iglesia Catedral y la pavimentación del mismo tiene que estar acorde con su monumentalidad", ha señalado la presidenta de la asociación Guadalupe Espinosa.

Insisten los responsables de 'Unidos por la Merced' que en cada actuación de mejora y conservación en las calles peatonales del Casco Histórico todo se haga respetando o utilizando los materiales existentes y que estos respeten la uniformidad de la zona. "No somos partidarios del asfalto en el Casco Histórico", afirman con rotundidad", pedimos que en la medida de lo posible la utilización del hormigón impreso sea siempre con el menor impacto posible y como elemento de mayor accesibilidad", insisten.

Piden modificaciones

La presidenta de la Asociación de Vecinos 'Unidos por la Merced', Guadalupe Espinosa, ha realizado al Ayuntamiento una petición clara, que se modifique la actuación prevista en las obras de las calles Obispo González y Merced Baja, ambas en el barrio, para que no se acometa lo que consideran una "atrocidad con el pavimento". Además, piden que se reutilicen en las propias actuaciones los adoquines y el resto de materiales existentes almacenados en dependencias municipales tras retirarlos en otras obras de distintas calles de la capital. "No pedimos más para nuestro barrio, si no mantenerlo y remozarlo con las señas de identidad de sus callejuelas, las empedradas y empinadas cuestas o las magníficas solerías de sus plazas como La Merced, Cruz Rueda o Los Naranjos que invitan a admirar su belleza", señala Espinosa, que ve también en el pavimento un elemento capaz de atraer y cautivar al visitante.

Por último, desde la asociación también han pedido al concejal de Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente, Juan José Jódar, que haga caso de las peticiones vecinales que solicitaron hace meses y en las que pedían que se instalaran en el barrio maceteros, una baranda y papeleras.