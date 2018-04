Los sanitarios convocan una huelga indefinida por la sobrecarga de trabajo y las deficiencias del hospital

Los trabajadores del hospital de Monforte de Lemos comienzan este martes una huelga indefinida los martes y jueves por las malas condiciones de trabajo de los sanitarios, las deficiencias del hospital y la falta de cobertura de los especialistas, cuestiones que provocan "graves consecuencias" en los pacientes. Así lo denuncia la portavoz de Plataforma Sanitaria PLADESAPU, Paqui Vázquez, que ha trasladado el apoyo a los empleados.

En esta línea ha criticado la actitud de la gerencia, que ante la convocatoria de paro les ha ofrecido que se desplacen facultativos desde Lugo dos días para hacer pruebas de digestivo y tres para cardiología, algo que desde la propia dirección del hospital aseguraban hasta ahora que "era imposible".

PLADESAPU defiende la contratación de los profesionales y su incorporación al cuadro de plantilla, y que se haga con buenas condiciones y no con contratos temporales a media jornada, que lo que consiguen es que el hospital se quede sin plantilla. "Lo que quiere la gerencia con la precariedad que ofrece es justificar que no hay personal para contratar", ha destacado.

La plantilla del hospital ha reiterado que "no quieren trabajar menos y cobrar más" pero sí trabajar lo mismo con buenas condiciones. Así, desde la plataforma sanitaria acusan a la gerencia del hospital de querer "hacer más con menos" y convertir "a los trabajadores en máquinas y a los pacientes en números".

Una situación que los empleados "no" están dispuestos a consentir y que aseguran "trae consecuencias graves a los pacientes", porque se está dando "un aumento de infecciones en los enfermos que se operan", según ha lamentado Paqui Vázquez.

La portavoz de PLADESAPU también ha llamado la atención sobre la sobrecarga del personal médico y la falta de material, que en algunos casos tiene que llegar en taxi desde Lugo por el desabastecimiento en el hospital de Monforte.