La Plataforma Regional por la Escuela Pública llama a boicotear las reválidas, que comienzan mañana

Consideran que son clasistas, que no responden a ningún criterio pedagógico y sobre todo; que no son obligatorias. La Plataforma Regional por la Escuela Pública, integrada por sindicatos de docentes y estudiantes, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que no acudan a realizar estas pruebas, en el caso de los alumnos; y para que no las lleven a cabo, en el caso de los docentes. Por eso han convocado una huelga de seis días para los profesores, que coincide con la realización de estas pruebas.

Las reválidas –pruebas finales de evaluación en tercero y sexto de primaria y cuarto de secundaria- han sido desde su aprobación uno de los puntos más polémicos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que quedaron reducidas a exámenes de evaluación final sin efectos académicos y que permite a las Comunidades regular a cuántos alumnos evalúa. En la Comunidad de Madrid, las evaluaciones se realizan de forma interna –con profesores del propio centro- y de forma externa, a través de empresas medidoras de calidad educativa.

El calendario de estas pruebas comienza mañana en los centros de la Comunidad de Madrid. Los primeros en realizarla serán los alumnos de cuarto de secundaria, que la harán el día 24 y 25; seguidos de los estudiantes de tercero de primaria, los días 26 y 27 de abril; y terminarán los alumnos de sexto los próximos siete y ocho de mayo. Se realizarán de forma muestral y externa en 250 centros de la región, y de forma interna en los demás. Las pruebas costarán más de 600.000 euros, una cifra que según la Secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid, Isabel Galvín, “son desproporcionadas en un momento en el que se está recortando en inversiones a la escuela pública y que favorece a las empresas privadas a las que se les ha encargado la realización de las pruebas”.

Además CCOO denuncia presiones por parte de la Consejería de Educación para que los docentes no se sumen a la huelga “A los equipos directivos los presionan para que realicen las pruebas para que el propio centro no quede mal en los rankings; y a los equipos docentes los están presionando para que presionen a su vez a las familias, que tienen que saber que las pruebas no son obligatorias y que esas notas no deben aparecer en ningún expediente. Tienen derecho a no llevar a sus hijos esos días al centro”

Movilizaciones el próximo ocho de mayo

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una jornada de protestas y una marcha el próximo día ocho de mayo a las seis de la tarde, que comenzará en la Plaza de Neptuno y terminará en la Consejería de Educación. Piden al alumnado de educación secundaria y a toda la comunidad educativa a que se sumen a esta protesta para mostrar su rechazo a las reválidas y exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, de la que aseguran que, tras el caso de su máster, no está legitimada para gestionar ninguna política educativa.