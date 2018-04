El Consell aprueba una partida de 1,5 millones para la Cooperación Local

El pleno del Consell Insular aprobará este lunes una ayuda de 1,5 millones de euros para ejecutar 21 proyectos municipales en el marco del llamado Plan Insular de Cooperación (PIC).

El millón y medio que aportará el Consell se sumará a los más de 900.000 euros que pagarán los ayuntamientos para financiar este conjunto de obras. Entre las principales acciones a ejecutar destacan el proyecto de plaza urbana situada en la Avenida Josep Mascaró Pasarius de Ciutadella la cobertura de la piscina municipal de Es Mercadal o las numerosas mejoras de pavimentación y aceras en varios municipios. Aunque el proyecto más destacado será el de las obras del paseo de circunvalación del polígono de Maó, que costará un millón de euros.

La presidenta del Consell, Susana Mora, asegura se trata de una aportación récord en pro de los consistorios que ha sido posible gracias al buen momento económico de la máxima institución menorquina, pero también gracias a la voluntad de sus gobernantes de dar solución a los problemas de las personas.



Desde que comenzó este mandato el Pla Insular de Cooperació ha supuesto una inyección económica de 4,5 millones de euros para obras municipales.

El ple del Consell Insular d’aquest dilluns aprovarà una ajuda de 1,5 milions d'euros per executar 21 projectes municipals.

Aquesta aportació s'emmarca dins de l'anomenat Pla Insular de Cooperació. El milió i mig que donarà el Consell es sumarà als més de 900.000 euros que pagaran els ajuntaments per finançar aquest conjunt d'obres. Entre les accions a executar n’hi ha de tot tipus, des de la instal•lació d'un rocòdrom a la platja de Ciutadella fins nombroses millores de pavimentació i voreres en altres municipis o la cobertura de la piscina municipal d'Es mercadal, tot i que la més destacada será la de les obres del passeig de circumvalació del polígon de Maó, que costarà un milió d’euros. Per a la presidenta del Consell, Susana Mora, es tracta d'una aportació rècord en pro dels consistoris.

Des que va començar aquest mandat el Pla Insular de Cooperació ha suposat una injecció econòmica de 4,5 milions d'euros per a obres municipals.