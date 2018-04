Ashome niega que haya turismofobia en Menorca

La turismofobia no existe en Menorca y sólo es una palabra que emplean algunos políticos para pelearse. Así de contundente se ha expresado la patronal hotelera de la isla a quien no le gusta que se use este debate que no aporta beneficio a nadie. Lo afirma la gerente de la patronal, Azucena jiménez.



Sus declaraciones llegan después de las acusaciones de turismofobia hechas desde el PP de Menorca y, este último fin de semana, por el propio Mariano Rajoy en su estancia en Palma.

Lo que no se niega desde la patronal es que nos encontramos en un momento de cambio con destinos competidores de Menorca que resurgen por lo que hay que trabajar para destacar en un escenario turístico diferente ya que la tendencia al alza de llegada de visitantes ha acabado.

A pesar de que las perspectivas de ocupación hotelera, según Ashome, no son buenas para mayo, Jiménez pide esperar a que termine el mes para ver valoraciones con resultados contrastados.