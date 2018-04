Lobios y Entrimo reclaman más participación en el Plan Rector de O Xurés

La alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez y el regidor de Entrimo, Ramón Alonso López, han pedido a la Xunta que la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés tenga en cuenta las aportaciones de los vecinos.

El regidor de Entrimo ha pedido que este plan se haga de forma consensuada con los vecinos, que se consulte a los ayuntamientos y que se efectúe una memoria económica y un plan de actuación respaldado económicamente, no copiado del último plan rector, de los años 90. Critica que no hay un plan de inversión para dinamizar el parque, no hay rutas de senderismo, no hay infraestructuras de ocio y la señalización, al igual que las actividades de promoción turística es inexistente.

Por su parte, la alcaldesa de Lobios, ha incidido en la necesidad de una redacción consensuada del Plan Rector. Así, lo ha trasladado a la Dirección Xeral de la Conservación de la Naturaleza, que busca que el plan esté consensuado con el mayor número de personas y que los redactores tengan en cuenta a comunidades de montes y vecinos en general, que son los dueños reales del parque. Yáñez ha reivindicado que las rutas estén en buen estado y bien señalizadas y ha pedido hacer una buena promoción del territorio.