Agirretxe sigue gafado

Nuevo revés para Imanol Agirretxe en su lucha permanente por olvidarse de las lesiones de una vez por todas. Porque desde hace ya tres años, no pasa un mes sin que tenga alguna dolencia, aunque no tenga ninguna relación con la lesión que le hizo estar más de año y medio alejado de los terrenos de juego. Esta vez tiene un problema en el tendón de Aquiles, una do,encia que justo llega después de ser titular en el partido de La Rosaleda contra el Málaga, donde jugó los primeros 45 minutos y fue sustituido en el descanso. En un principio se pensó que se trataba de un cambio técnico, pensando en meter más mordiente al ataque realista con Willian José, pero luego se ha visto que tiene relación con su actual lesión, porque se quedó en el vestuario por precaución, para no complicar más los dolores de una zona que ya empezaba a tener molesta.

Esta mañana le han realizado problemas médicas complementarias para descartar algún tipo de lesión de mayor gravedad. Se descarta el extremo más exagerado, pero no que no sufra una lesión de consideración. Agirretxe sufre "una tendinopatía en el tendón de Aquiles", por lo que su regreso a los terrenos de juego antes de que termine la presente temporada es más que dudoso. De momento, según el parte médico, "inicia tratamiento mediante fisioterapia y reposo", lo habitual en estos casos. Pero lo peor es que no hay fecha prevista ni estimada para su recuperación, porque tal y como dice el comunicado, "el retorno a la actividad habitual dependerá de la evolución de los síntomas". De ,omento, a día de hoy es muy complicado . Aunque el de Usurbil lo va a intentar, empecinado en que no ha dicho su última palabra en el mundo del fútbol profesional.