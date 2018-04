El Gobierno conocía cómo se pagaban los ERE, según la Guardia Civil

Al primer testigo del juicio político de los ERE le ha faltado contundencia en algunas de sus respuestas, a pesar de ser el guardia civil que ha estado al frente de la investigación. En concreto, le ha faltado determinación cuando las que acusaciones o defensas le han preguntado expresamente por el conocimiento que podía tener el Consejo de Gobierno del sistema de pago de los ERE que Anticorrupción considera ilegal y la Intervención de la Junta consideró "inadecuado". Le ha faltado esa rotundidad, aunque ha ratificado que fue una decisión política establecer una fórmula de pago de los ERE mediante transferencias de financiación de Empleo a la Agencia IDEA.

"Había una voluntad. Detectan un problema que había que solucionar y el Gobierno toma una decisión que se refrenda con las modificaciones presupuestarias, que tienen un recorrido a través de la dirección general de Presupuestos y de la Intervención, año tras año", modificaciones que se hicieron para incrementar la partida con la que se otorgaba el dinero, la 31 L, ha señalado. "Alguien de la Intervención o de Presupuestos entiende lo que implica un cambio de partida presupuestaria", ha dicho en otro momento. También ha sostenido que los exconsejeros Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán, Viera y Zarrías "debían conocer".

"Algunos consejeros lo sabían y entiendo que el Gobierno lo debería de saber", ha manifestado a preguntas del abogado del expresidente Griñán. "Pero la pregunta era Chaves y Griñán, sobre ellos no hace esa afirmación, la hace sobre el Gobierno en general", le ha matizado el letrado. "Sí", ha sido su respuesta. A lo que el presidente del Tribunal ha añadido: "Si habla de Gobierno incluye al Gobierno, señor letrado".

Minutos antes el abogado del PP le había preguntado lo mismo con otras palabras. "¿El Consejo de Gobierno era conocedor, eran conscientes de las ayudas que se concedían y de la forma en que se estaban realizando?" ha interrogado Luis García. "Yo entiendo que de las ayudas eran conscientes. Del procedimiento exacto..., pues hombre, se están produciendo modificaciones presupuestarias, están viendo que se cambian partidas presupuestarias de una fiscalización a otro tipo, o sea... en algún caso era más ambiguo pero en otros se ponía incluso las empresas a las que iban dirigidas las modificaciones presupuestarias, yo creo que... ", es la contestación del agente.

El Guardia Civil, antes de esta especie de sí pero no, ha afirmado que "de lo investigado resulta evidente que esto no lo ha ideado el señor Guerrero", en referencia al exdirector general de Trabajo acusado, Javier Guerrero. También ha descrito "el descontrol" que había para otorgar las subvenciones. No existían normas ni requisitos ni solicitudes ni un perfil de trabajador a quien ayudar. Existía una falta de fiscalización previa del gasto y también una falta de control posterior de la ayuda dada.

El Guardia Civil ha detallado también como los llamados conseguidores "necesitaban ERES para ganar dinero". Lo que quiere decir que buscaban comités de empresa, se ponían en contacto con ellos y les ofrecían dinero de la Junta para que realizaran un ajuste en sus plantillas. A cambio recibían un tanto por ciento del dinero que la Junta entregaba para financiar esa ayuda socio laboral.

El testigo ha detallado el camino que seguía el dinero desde la Junta hasta las tramitadoras Vitalia y Uniter y de estas a los sindicatos, o a las cuentas del conseguidor Juan Lanzas, o a las cuentas de Guerrero o a las del bufete Estudios Jurídicos Villasís. También ha explicado lo que recogen los atestados, que Vitalia entregó sobres con dinero a Javier Guerrero y " a los señores del Sur".

El fiscal le ha preguntado en otro momento por Gaspar Zarrías y el SMS que alguien de la empresa Dhul envía a Juan Lanzas instándole a felicitar a su jefe G.Z., por su cumpleaños. Las siglas podrían ser las del exconsejero, ha respondido.

Sobre el hecho de que en las reuniones semanales de viceconsejeros se pararan los proyectos de órdenes o decretos para regular estas subvenciones o se rechazara pasar al Consejo de Gobierno ayudas millonarias para A Novo y Pickman, el investigador ha contado que el "consejillo", presidido por Gaspar Zarrías, vetaba lo que quería. "No sé por qué pasó. Lo que está claro es que no le interesaba la normalización del procedimiento". "Una de las posibilidades es que si van al Consejo de Gobierno necesitan la fiscalización previa que no tenían", ha terminado señalando a preguntas del PP. Y también ha añadido que en ese caso, además, el Consejo de Gobierno estaba obligado a publicar esas ayudas que había aprobado.

Esas ayudas de más de 1,2 millones de euros "se trocearon" y fueron divididas en tres subvenciones distintas que por su cantidad no debían pasar a aprobación del Consejo de Gobierno.

"Ha faltado mucha documentación y esa falta de información física ha dificultado la investigación", ha afirmado en otro momento.

El juicio continúa mañana con el interrogatorio de los agentes.