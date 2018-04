El Inter pretende ejercer la opción de compra por Cancelo

El Director Deportivo del equipo neroazzurro, Piero Ausilio, ha declarado sin tapujos en una entrevista con la televisión italiana Premium Sport que su intención es la de adquirir al lateral portugués Joao Cancelo, por el que tienen una posibilidad de compra de 39 millones de euros que caduca el 31 de mayo; al igual que el Valencia tiene una opción de compra con el Inter por Geoffrey Kondogbia por 25 millones de euros que también pretende ejecutar.

La traducción al español de lo dicho por Ausilio tras la pregunta del periodista de si hay más o menos del 50% de posibilidades de que sea adquirido Cancelo, es lo siguiente: "No. No digo nunca porcentajes porque después, un 99% contra un 1% podrían ser, según las situaciones, valores iguales. Yo digo que tenemos una opción. Puedo precisar una cosa, puesto que también he leído cosas imprecisas, él ya tiene un contrato con nosotros, como todos los jugadores que vienen cedidos con opción de compra. El contrato ya está escrito. Él ya tiene cuatro años de contrato con el Inter si al final podemos hacer lo que tenemos en la cabeza, que es adquirir al chico. El contrato ya está escrito, ya está completamente registrado y no hace falta hacer nada más".