23 de abril, casi ya a mitad de año y la reforma del sistema de financiación, no sabe, no contesta. A estas alturas el gobierno de Mariano Rajoy ha dejado claro que no tiene mucha intención de abordar el debate. Las comunidades autónomas, los expertos, han dejado claras sus posturas, pasa el tiempo, y todo sigue igual. Mañana, partidos políticos, sindicatos volverán a exigir en Madrid una financiación justa, hacer visible una situación agónica para la Comunitat Valenciana. Dicen los convocantes que no van a cesar en sus demandas. También con el apoyo de los empresarios. Pero poco movimiento se ve a pesar de las protestas.

