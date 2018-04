Aztecas, Nazis y el novio de la muerte

Poco antes de la Semana Santa el Ministro de Educación declaró la lengua española como patrimonio de la “Marca España”, empujando fuera del área a los países de América y a sus 400 millones de hispanohablantes, que ya han protestado. El problema es que un error se puede corregir y espero que lo haga el señor Ministro, pero se hace aquí verdad que las desgracias nunca vienen solas y llueve sobre mojado. Los españoles nos hemos convertido en el hazmerreír del mundo hispánico cuando hace unas semanas todo un presidente de RTVE comparó a los aztecas con los nazis. En verdad un país que nombra un tipo así presidente de la televisión pública no puede ser considerado muy serio, lo que afecta mucho a la “marca”. Y no es como el anterior un error aislado y quizá corregible en un político competente, es el resultado del propio sistema de su designación. No se trata de un momento aislado de un discurso impertinente del tal personaje. Ver en el extranjero y sobre todo en América lo que se ve de la televisión española avergüenza al más plantado.

Decía un empresario español que viajaba a “nuestra América“al menos una vez al mes que hacía falta en España un ministro de asuntos hispanoamericanos, a la vez que otro de asuntos europeos, sin que basten para ello los Secretarios de Estado. La austeridad mal entendida da alas en unos a la torpeza y en otros al grave error. Lo de televisión española tiene solución es fácil, basta con restablecer la ley de Zapatero, que fue la primera que derogó Rajoy: al presidente de televisión se le debe elegir no solo por mayoría absoluta, sino además por consenso en torno a una personalidad que garantice cultura, educación, conocimiento del medio y política sin partidismos. Un buen ejemplo fue Alberto Oliart. Con ello la Televisión Española será mejor también en América y eso es también “marca” España.

Pero el asunto de los modales o de la educación no tiene trazas de mejorar. Con motivo del centenario de la Universidad de Salamanca se estrenó una película sobre Unamuno, que narra desde el destierro a Fuerteventura hasta el 12 de octubre de 1936, día del gran enfrentamiento del Rector con el General Millán Astray.

Cuando el señor Ministro de Educación visite la gran Universdad, quizá le pongan algunos pasajes de la película y en el mismo Paraninfo donde se sucedieron los hechos. Espero que no se equivoque el Ministro y al oír el viva la muerte de Millán Astray le salte el registro y se ponga en modo Semana Santa entonando desaforadamente el novio de la muerte, como ha sido el obsceno caso del coro de Ministros en este año en Málaga. Aunque les guste cantar. De la bandera nacional a media asta el viernes santo en todas las dependencias de Defensa, ni hablamos, debe ser cosa de una conspiración izquierdista en el Ministerio.