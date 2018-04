Vicky: "La celebración era un poco por decir aquí estoy yo"

Javier Prada Pontones marcó el domingo en la Fuensanta dos de los tres goles en la victoria de la Balompédica ante el Mora. “Vicky” ha pasado por SER Deportivos Cuenca para reconocer que en el primero “hay que ser honesto y lancé a centrar” y el segundo es más gol “de los que yo hacía y que hacía tiempo que no metía”.

El cántabro tuvo una doble dedicatoria, a su novia y otra con más rabia “un poco por decir aquí estoy yo y aquí me tenéis de cara al final de la temporada y a los play off. También por agradecer al míster la confianza que está poniendo en mí”. “Ahora estoy bien, el mister me hace sentir importante, están saliendo las cosas bien”, apunta.

Sobre el partido, asegura que empezaron y bien y con el 2-0 quizá bajaron un poco el ritmo. De cara a los play off pide primero “cerrar la primera plaza que va a ser bien difícil y luego ya ver quien nos toca”.

Escucha la entrevista en SER Deportivos Cuenca