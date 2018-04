Pep Bruno: "La idea del cuento tuit empezó como un reto semanal y ya van casi 6 años"

Twitter está lleno de aspectos negativos, pero también de iniciativas maravillosas. Es el caso de Pep Bruno, narrador y escritor afincado en Cabanillas del Campo, que cada día regala un cuento tuit a los más de 4.000 seguidores que tiene en su perfil en esta red social.

Todo comenzó, explica, como un divertimento y como un reto personal que no tenían un horizonte claro. "Cuando empecé me preguntaba si sería capaz de aguantar una semana, después un mes, luego un año... y ya vamos a cumplir casi seis años. Es algo que requiere mucha constancia porque yo los escribo cada día y además son siempre distintos, no están relacionados unos con otros".

Esas 'obligaciones' le suponen un mayor esfuerzo, pero reconoce que también le ayudan cada día a conseguir un período de desconexión. "Escribir no es fácil, hace falta tiempo, sosiego... Yo escribo normalmente por la noche, antes de acostarme y después de haber terminado con todas mis tareas. A veces me lleva 10 minutos y otras 40, pero siempre es un paréntesis en el que desaparezco de la realidad y me sumerjo en la ficción".

Cada día crea una historia diferente y, desde el primer momento, se impuso hacerlo con la extensión máxima que permite Twitter. "Fue uno de los retos que me impuse a mí mismo, hacerlo en 130 caracteres (10 se los lleva el hastag #CuentoPB). Desde que han ampliado a 280 caracteres los cuentos pueden respirar un poco más. Quizá les falta un poco de la frescura y agilidad de antes, pero incluso puedo desarrollar algo la psicología de los personajes. Y la gente que me ha dado su feed-back me ha comentado que les gustan más ahora".

La mayoría de esos cuentos tuit se han quedado solo en el mundo virtual, pero algunos han tenido vida más allá de Twitter. "Algunos me han servido como inspiración para cuentos más largos, así que esos personajes han tenido después mayor desarrollo. Además, hace algunos años editamos un libro titulado 'Cuentos mínimos' (Anaya) que recopilaba algunos de los más ingeniosos acompañados de ilustraciones de Goyo Rodríguez)".

Escucha la entrevista a Pep Bruno en el espacio 'Guadalajara en un click' del programa Hoy por Hoy Guadalajara, con la colaboración del experto en tecnología Raúl Renales.