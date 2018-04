Vicente Gómez: “Teníamos un diamante y no lo hemos sabido administrar”

DIA DURO: ”Es un día durísimo, por todo, uno busca explicaciones y no las encuentra en caliente. Nos merecemos todas las críticas que puedan venir. Tenemos que hacernos fuertes y debemos dignificar los cuatro partidos que nos quedan”.

CAUSAS : ”No es una cosa sola. Ahora tenemos un mes de luto y luego será el momento de empezar a tomar decisiones para la próxima temporada”

VESTUARIO: ”Todos los compañeros lo están pasando mal, aquí no tenemos que diferenciar entre el canario y el que no lo es. A todos nos interesa que al equipo que vaya bien. El que ha venido de fuera también ha luchado por el escudo”

DETERIORO. “Lo teníamos todo, llevo mucho tiempo martirizándome por esto. El futbol no nos debe nada y yo pensaba que sí, teníamos un diamante y no lo hemos sabido administrar”.

RESPONSABILIDADES: “Yo no escondo mi responsabilidad, la gente está buscando sus culpables, yo asumo que no he estado a la altura de un futbolista de Primera División. Hoy es difícil ver así al equipo, ahora es muy complicado ser optimista de cara al futuro”.