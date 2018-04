Como si del título de una película se tratase, el descenso que certificó ayer la UD Las Palmas era la crónica de una muerte anunciada. Ni más ni menos.

Atrás quedaron las palabras de que estábamos ante el mejor equipo de la historia, menuda broma de mal gusto. Los mejores equipos fueron los subcampeones de liga y de copa. Atrás quedó eso del que no pueda pagar una de las entradas más caras de la liga, que lo vea por la tele. Menudo eslogan para atraer a sus clientes, sí,a los clientes de una empresa del fútbol, que aquí es más que un sentimiento. Atrás quedaron semana tras semana, diciendo que queda mucha liga, que no importa vender a los mejores, atrás quedan más de dos meses en los que el pte no iba ni a su estadio para estar con los suyos.

En definitiva atrás quedó una pésima planificación que parecía pensada para el descenso. Y ya se sabe que es más difícil subir que mantenerse.

La UD Las Palmas ha padecido y padece la enfermedad de los clubes presidencialistas para lo bueno y para lo malo. Le pasó antes al Atlético de Madrid y cambió, como muchos otros. El club es de Miguel Ángel Ramírez, con la inmensa mayoría de las acciones, es su empresa, de la que se olvidó de sus clientes, que son los aficionados, vayan o no al estadio. El es el principal responsable, él dice cuánto se gasta y hasta a quién se compra y se vende y es el responsable de la comisión deportiva. Por tanto el fracaso es del pte.

Lo peor que le puede pasar a un equipo como el nuestro es la indiferencia de sus seguidores y se ha conseguido. Faltando más de 20 partidos para el final de la liganadie creía en la salvación, ni tan siquiera jugadores y técnicos, o por lo menos esa es la impresión que daban. Es increíble.

Algunos creían que se podía jugar en la élite sin entrenador, que se podía llegar hasta realizar otro estadio nuevo, que no importaba desautorizar al técnico, que noera necesario sancionar a los jugadores que se iban de juerga, pero resulta quetodo esto sí importa y mucho.

La UD Las Palmas ha vuelto a descender. Es simplemente fútbol, es una empresa de una persona, pero fastidia. Afecta al estado de ánimo de esta isla-ciudad que se llama Gran Canaria, aunque probablemente se nota menos que otros años, porque veíamos el andar de la perrita y porque no se ha contado con la masa social.

Todo esta temporada ha sido un cúmulo de despropósitos, con una pésima planificación y por tanto ha sido la crónica de una muerte anunciada. Si no fuera una empresa se podía pedir la dimisión de alguien, ayer se pidió por parte de los sufridores que fueron al estadio con la mejor intención para que las cosas cambiaran, pidieron la dimisión de pte o cantaron el "Ramírez vete ya", pero resulta que de poco servirá porque al ser una empresa, solo se permite el pataleo.

Es lo que hay. Los optimistas se consuelan pensando que el club será el más rico de segunda. Pero eso tampoco está tan claro.

Nada señores, que "siempre arriba de ellos".