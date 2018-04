Multa de mil euros a la semana al gobierno por pagos que bloquea la oposición

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha condenado a los siete concejales de gobierno de Leganés, seis de PSOE y uno de IUCM, a pagar mil euros cada semana para hacer frente a una sentencia firme que reconoce una deuda de más de dos millones de euros con el despacho de abogados Muñoz Bouzo.

El alcalde, Santiago Llorente, ha anunciado el recurso a la sentencia ya que, aunque el juez considera que el gobierno municipal es responsable de los pagos, en realidad no los puede activar porque no hay modificación presupuestaria y eso depende de su aprobación en Pleno. Y no sólo informa al juez de esa situación y de qué concejales de la oposición se niegan a esos pagos, sino que también los ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas.

No es la única sentencia que está a la espera de aprobación presupuestaria en Pleno, ya que en el próximo se debatirán modificaciones por valor de más de cinco millones de euros: 2,2 del despacho de abogados, 1,6 millones por la expropiación de la antigua vía militar, varias facturas judicializadas y una parte de la antigua expropiación del parque Picasso.

El alcalde ha opinado que son sentencias “injustas” pero “firmes”, y por tanto tienen que pagarlas. Sobre el aviso de Hacienda para presentar un plan de Tesorería antes de este viernes, Llorente asegura que a día de hoy hay 27 millones de euros en caja y por tanto no tienen ningún problema de liquidez, pero siempre que el Pleno municipal no impida los gastos necesarios de pago a proveedores.