“Era injusto que hubiesen desestimado lo de Funnydent como una estafa”

Yolanda financió 7.000 euros, más 2.000 en metálico y tras el cierre tuvo que gastarse 3.000 más para que le terminaran los implantes, que todavía no sabe si están bien puestos. “Me quiero enterar si me levantaron el seno de la encía, porque me han dicho que si no, están mal puestos”.El marido de María Ángeles ha estado más de un año “con solo cuatro dientes en la parte superior, con el problema psicológico y físico que supone”, nos cuenta ella. Ha adelgazado varios kilos y tiene problemas de estomago al no masticar bien. Se han gastado para reparar lo que Funnydent dejó a medias más de 3.000 euros entre los dos

Es un ejemplo del calvario que han tenido que vivir los clientes de las clínicas de Funnydent, que en 2016 se cerraron de la noche a la mañana. Por eso, no es de extrañar que se muestren satisfechos con la decisión de la Audiencia de Madrid de obligar a la juez de Navalcarnero que archivó el caso contra Cristóbal López, a reabrirlo. “Es fenomenal”, dice María Ángeles, vocal de la Asociación Funnydent Afectados de Leganés, “porque la anterior sentencia era una injusticia. Siempre defendimos que había estafa porque uno o dos días antes de cerrar, este señor continuaba cogiendo dinero en mano”.

Lo mismo, opina Yolanda, también miembro de este colectivo, quien tuvo que negociar con la entidad que le financió los 7.000 euros del tratamiento para poder dejar de pagarlo. “Al final entre abogados, gestiones y demás, he salido, casi comida por servida”, reconoce, pero está satisfecha porque el caso se reabra. “Creeemos que poco vamos a sacar de él porque dice que es insolvente, pero si le juzgan y le condenan a un periodo de cárcel…, pero que no se vaya de rositas”, pide Yolanda.

Como ellos otros muchos afectados de la Comunidad de Madrid celebran esta decisión judicial y abren otro periodo de espera. Desde la Asociación de afectados de Leganés, además, están más animados todavía después de que el Defensor de Pueblo aceptase su queja.

En la zona sur de Madrid hubo municipios como Fuenlabrada donde el Ayuntamiento firmó un convenio para que los casos de la ciudad fueran atendidos en la clínica de la URJC. Allí se hicieron 436 consultas de urgencias, de los que 138 siguieron tratamientos.

El auto de la Audiencia considera que hay indicios de delito por parte del dueño de las clínicas, denunciado por estafar 8,8 millones a más de 2.400 pacientes. En él se reconoce que Funnydent abrió clínicas cuando ya estaba en situación deudora y que los tratamientos a los nuevos clientes se financiaron con préstamos que pedía la cadena.