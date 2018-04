Condenan al alcalde de Lagartera a siete años de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Toledo ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Talavera de fecha 4 de Julio de 2017, por medio de la cual se condenaba a José Vicente Amor Jimenez, actual alcalde de Lagartera, a la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público.

La sentencia desestima los cinco motivos de los que constaba el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Amor, así como el interpuesto por el Ministerio Fiscal e impone las costas al apelante.

La condena se produce por la intervención del alcalde en tres expedientes administrativos, iniciados por la falta de clausura de dos granjas de cerdos por parte del Ayuntamiento, en donde en todos ellos, además se ha producido sentencia por los Juzgados de lo contencioso-administrativo en contra del Ayuntamiento de la Lagartera, con la correspondiente condena en costas, según ha informado en un comunicado, el despacho Bermúdez Abogados.

Así las cosas, se le condena debido a no haber cumplido la orden de clausura de la granja titular del que también fuera concejal del Ayuntamiento en la oposición, Juan Andrés Igual Lozano, clausura que se encontraba dictada en el año 2011 por el anterior equipo de gobierno, como también, por haber permitido la apertura de una granja, que cuando tomó posesión como alcalde, teniendo expediente abierto por no disponer de licencia de obras ni de actividad y a pesar de las múltiples denuncias de los vecinos a la vez que por iniciar un procedimiento para declarar lesivos ambos expedientes y así no tener que cumplir lo acordado en los mismos, conculcando la legalidad vigente. El alcalde ha dicho a SER Talavera que de momento, no va hacer ningún tipo de declaración.