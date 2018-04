La permanencia del Alavés tras el 0-4 de Las Palmas permite al club y al Pitu Abelardo abordar de forma oficial su futuro en la entidad albiazul. Desde hace varias semanas, el asturiano viene comentando que se hablaría de su renovación una vez se consiguiera la continuidad en la Liga Santander. Por lo que comentó tras el partido no es algo que se pueda cerrar a corto plazo. Aseguró que hay tiempo y que hay que hacer las cosas bien.

Abelardo quiere seguir en Vitoria y el club desea dejar el futuro del club en sus manos. Pero no a cualquier precio. Hay que negociar tiempo, cantidades y otras circunstancias como, por ejemplo, no desmantelar la plantilla y dejarla debilitada. Las cesiones regresarán a sus clubes de origen pero gente como Pacheco o Laguardia tendrán varias novias. En el caso de Guidetti, parece que la entidad hará un esfuerzo para que la cesión del Celta acabe convirtiéndose en un traspaso en toda regla. También interesa Tomás Pina pero no a cualquier precio. Otros prestados como Pedraza o Hernán volverán a sus clubes de origen.

El Pitu ha concedido varios días libres a sus jugadores. Volverán al trabajo el miércoles para preparar el choque del domingo ante el Atlético de Madrid. Luego les quedará viajar a Málaga, recibir al Athletic y terminar la temporada en Sevilla, más en concreto en el Sánchez Pizjuán. Lo lógico es que para esas alturas ya esté confirmada la presencia de Abelardo para la próxima temporada. Aún quedarán por resolver otros asuntos como la continuidad o no de Manu García. El técnico gijonés cuenta con él y aboga por la renovación del contrato del jugador vitoriano.