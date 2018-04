Colau recorda el 155, els presos i l'atemptat de la Rambla

L'alcaldessa Ada Colau s'ha referit a la situació generada per l'article 155, als presos "per motius polítics", de manera especial al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i al primer Sant Jordi després dels atemptats a la Rambla del passat estiu en l'arrencada de la jornada festiva.

L'alcaldessa de Barcelona ha reunit al Palau de la Virreina, seu de l'Institut de Cultura de la capital catalana, l'ICUB, a diversos centenars d'escriptors, editors i periodistes en el tradicional esmorzar amb el qual es dóna el tret de sortida al dia del llibre i de les roses.

Entre els autors presents hi havia Jordi Sierra i Fabra, Juan Francisco Ferrándiz, Almudena Grandes, Ian Gibson, Andreu Martín, Pilar Eyre, Federico Moccia, Philip Pullman, Care Santos, Najat El Hachmi, Martí Gironell, Joan-Lluís Lluís o Xulio Ricardo Trigo.

En una breu intervenció, l'alcaldessa ha dit que avui és "un Sant Jordi en un any excepcional, en què no tenim govern de la Generalitat per la intervenció del 155, i hem de lamentar que hi hagi gent a la presó per motius polítics".

Colau ha comentat també que entre els presos hi ha "Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, una entitat cultural molt estimada a la ciutat i molt important perquè fa aquesta cosa tan perillosa com és defensar la llengua i la cultura", i ha afegit: "És un gran defensor de la pau que no hauria de ser a la presó, sinó gaudir d'aquesta festa".

Ada Colau ha expressat la seva esperança que "la Diada (de Sant Jordi) serveixi per treure el millor de nosaltres i que la gent compri molts llibres, perquè la cultura és una bona resposta en moments de dificultat".

L'alcaldessa ha tingut també paraules de record per a l'atemptat gihadista del passat estiu a la Rambla de Barcelona: "Després del terrible atemptat, desitgem que a la Rambla la sang del drac es converteixi en milers de roses i torni a estar plena de vida i llibres". EFE.

