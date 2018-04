Agenda universitaria viernes 20 de abril

Hoy abrimos la agenda hablando de lectura porque la próxima semana se va a celebrar la sexta Semana Universitaria del libro. Será entre los días 23 y 27 de abril y este año está dedicada al escritor roteño Felipe Benítez Reyes. En concreto en nuestro campus se van a realizar varias actividades el 27 de abril, el próximo viernes. Hoy hablaremos con Ricardo Chamorro Rodríguez, Director del Área de Biblioteca y Archivo, que nos contará un poco más sobre esta semana del libro.

Y hoy queremos hablaros del Servicio de Voluntariado Europeo, un programa de voluntariado en el que pueden participar jóvenes entre 18 y 30 años de la Unión Europea y países asociados. Dentro de este programa los voluntarios desarrollan actividades, no remuneradas y sin ánimo de lucro, de entre 2 meses y 12 meses como máximo en un país diferente al de residencia. Este servicio forma parte del programa Erasmus Plus de la Unión Europea y a través de una entidad, que en el caso de Cádiz es la Asociación “Scouts Eryteeia”, se establece la coordinación para participar en el programa. Aquellos que estéis interesados no tenéis más que poneros en contacto con la Unidad de Acción Social y Solidaria de la UCA.

Justo hoy acaba el plazo para aquellos universitarios que tengan una idea de empresa en mente y quieran desarrollarla o necesitan ayuda para ello. En esta edición, que es en concreto la duodécima, atrÉBT incorpora 5 premios y 3 accésits para IDEAS y 6 premios y 2 accésits para PROYECTOS de empresa, unos propios de la universidad y otros patrocinados por entidades como la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y Innovatlas, que ofrece 6 meses de alojamiento en un espacio de coworking InnoLab en Algeciras. Para presentar los proyectos de empresa el plazo se amplía hasta el 20 de Mayo.

A partir del lunes vais a poder apuntaros a una de las iniciativas que Flamenco en Red organiza en la universidad. Se trata de las cuartas Jornadas de Estudio del Cante flamenco Universidad de Cádiz / Ciudad de Jerez 2018. “Javier Molina, una guitarra para el siglo XXI”. Ese es su título, los aficionados de nuestro campus que quieran apuntarse van a tener que desplazarse pero seguro que merece la pena. Además, tenéis tiempo para planificaros porque se abre el plazo ahora pero las jornadas se van a celebrar en el mes de noviembre. Tenéis toda la información en celama.

La próxima semana se abre el plazo de solicitud de becas para la 69 Edición de los Cursos de Verano de Cádiz y la trigésimo octava edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. El plazo e4stá abierto hasta el 12 de junio. Tenéis la información completa e inscripción: en la web de extensión universitaria.

El próximo viernes nuestros amigos de la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán estarán en nuestro campus para disputar el ya tradicional partido de futbol amistoso que cada año se celebra entre ambas universidades. Será a las 12 de la mañana en el clob deportivo Montepalma.

Y ahora nos vamos al cine con 4 en letra, Alcultura Cinema y la Universidad de Cádiz para ver El sentido de un final

Esta voz nos suena mucho y seguro que a vosotros también.

Es la de nuestra amiga y paisana Brisa Fenoy que hoy está de estreno. Damos la bienvenida al fin de semana con su nuevo single que seguro que va a ser un éxito… Tres minutos