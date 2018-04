A las puertas del Nacional

El basket average fue la clave para que el Proconsi CDP no esté en la próxima edición del campeonato de España Júnior de baloncesto masculino y todo porque el conjunto berciano perdía en la primera jornada con el Leclerc Caja Rural CB Tormés de once puntos ( 69-80) y aunque ganaba en la segunda jornada de seis al Iveco CB Valladolid ( 59-65) la victoria de diez puntos (71-61) del conjunto pucelano ante la escuadra charra dejaba una clasificación particular empatada a dos victorias ya que los tres equipos derrotaron con facilidad a CB Agustinos Eras León.

El CDP se mostró en contra del cambio de norma / CDP

En un principio la Federación de Castilla y León en caso de empate se tendría en cuenta todos los resultados pero el club berciano notificaba del cambio de normativa aplicándose en caso de empate la liga particular entre los tres equipos implicados . Por lo que Valladolid se imponía en la fase con una diferencia a favor de +4 , segundo Tormés con +1 y tercero Ponferrada con -5.