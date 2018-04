Fernández Soldevilla: “Pardines no murió en un duelo; fue un asesinato a sangre fría”

Entrevista en 'La Ventana Euskadi' a Gaizka Fernández Soldevilla, uno de los coordinadores junto a Florencio Domínguez del libro "Pardines. Cuando ETA empezó a matar". Se trata del primer libro impulsado por el Memorial de Víctimas del Terrorismo, coincidiendo con el 50 aniversario del primer asesinato de ETA, que se cumple el 7 de Junio, publicado por la editorial Tecnos y en el que participan un total de 13 autores.

Ese día, el 7 de junio de 1968, ETA asesinó al joven guardia civil José Antonio Pardines. Su cadáver presentaba cinco heridas de bala en el torso: tres del calibre 9 milímetros parabellum y dos de 7,65 milímetros. La funda de la pistola reglamentaria de Pardines seguía abrochada por lo que "la primera víctima de ETA no pudo defenderse".

Gaizka Fernández Soldevilla relata que tras el asesinato de Pardines, en el que no hubo testigos, ETA da su versión "como un duelo de salvaje oeste". Según ETA, "Pardines para el coche en el que van los etarras Iñaki Sarasketa y Txabi Echebarrieta, y al ver los dos sospechosos se lleva la mano a la cartuchera e intenta desenfundar para matarlos y ellos se defienden". Fernández Soldevilla concluye que no hay ninguna prueba de esta versión y que el informe forense sostiene que la pistola de Pardines está en la funda y la funda está abrochada "por lo que él no echó mano a la pistola y no fue un duelo sino un asesinato a sangre fría".