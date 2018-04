Sobre la posición del PSOE en relación al gas

Reunido en Comité Regional, el PSOE canario puso finalmente el viernes el esperado huevo del gas. Lo hizo con una fórmula bastante abracadabra, sospechosamente calcada de la que defiende el presidente del Cabildo del que Ángel Víctor Torres resulta que es vicepresidente: si al gas en los puertos, para atender las necesidades de los barcos, pero no al gas ciudad nuevo, y silencio administrativo sobre el gas ciudad ya existente, sobre el butano y sobre la sustitución del fuel y el gasoil en las centrales eléctricas. La propuesta del PSOE consiste en instar al Gobierno regional a abandonar los proyectos de gas ciudad en Gran Canaria y Tenerife, al menos mientras no se apruebe un nuevo Plan Energético actualizado, consensuado y fiable, un plan que esté -dice el PSOE-: “basado en la priorización de fuentes limpias y sostenibles que defina el modelo energético de las Islas y que establezca una hoja de ruta clara hacia la transición para llegar a un modelo energético basado en las energías limpias y no contaminantes”.

Hace años que la política, en general, se ha convertido en una suma de fatuas inutilidades: los partidos aprueban ‘desiderátums’ cada día más alejados de los problemas reales y de los asuntos sobre los que realmente se está en condiciones de influir, y se la pasan aprobando decisiones que no pueden sustanciarse. Me parece razonable que el PSOE se oponga al gas ciudad (yo tampoco creo que sea la panacea en Canarias), pero no que se limite a hacer una declaración sobre lo buenas que son las energías renovables. El PSOE debe explicar cómo va a lograr que sus alcaldes no den licencias para implantarlo. Y –sobre todo- contestar a la pregunta verdaderamente importante que los socialistas tenían que haber respondido en su Comité Regional del viernes… que es la de qué va a suceder con las centrales eléctricas de las islas. ¿Van a seguir quemando fuel y gasoil otros 30 años?

Probablemente sea así. Y dentro de otros 30 y otros 30 más, un nuevo PSOE –o el partido que le haya sustituido- hará otra sentida declaración sobre lo necesario que es avanzar en la implantación de energías renovables y no contaminantes.