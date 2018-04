Master del universo

Me gustaría lanzar un alegato a favor de la señora Cifuentes y de aquellos políticos que, independientemente del partido en el que ejerzan, tienen la valentía de ampliar sus currículos a base de mentiras. Un aplauso para ellos, de verdad. No entiendo por qué la gente se escandaliza, cuando es lo más comprensible del mundo -no les queda otra- y si hace falta pues Harvard está en Aravaca, como si tiene que pasar por Pamplona. Es lógico que lo falsifiquen, aunque sea con una licenciatura en magisterio.

Por desgracia, el problema es más profundo de lo que estos casos puntuales ponen en evidencia. Piensen que algunos de estos profesionales políticos están haciendo méritos en las juventudes de los partidos desde la adolescencia. Cuando llegan a cargos de responsabilidad tienen el enorme reto de tener que gobernar, no para su partido sino para toda la ciudadanía. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Pues que están gobernando para una generación de jóvenes que les triplica (en la mayoría de los casos) el currículo académico y su preparación profesional. Y lo peor es que esa élite política no es capaz de garantizarles un futuro. Da igual el nivel con el que les formemos en la universidad. Sin la gestión eficaz del talento de un país tras la formación académica, están condenándolos a la miseria o la mediocridad… y ustedes señores y señoras políticos lo saben. Lo más comprensible es que se les caiga la cara de vergüenza porque ¿cómo justificar que personas que no han opositado en su vida, que no llevan años estudiando y sacrificándose, que no han tenido experiencia laboral real están administrando los recursos de varias generaciones? Y lo peor: cómo justificar que lo están haciendo mal.

Quizás sería más honesto con ustedes mismos que en vez de inflar sus currículos garantizaran el futuro de la gente que estamos formando en la universidad. Que ustedes, aunque no hayan estudiado, hagan bien su trabajo, para el que supuestamente llevan décadas preparándose. Porque nosotros en la universidad, a pesar de todas las dificultades, los dejamos preparados y ustedes no les están dando el relevo, aunque se pongan en los currículos que son ‘Máster del Universo’. Sean modestos y pónganse a trabajar para esa generación.

Por otro lado, tampoco estaría mal que la Conferencia de Rectores de la Universidad Española se manifestara públicamente para estar a la altura de todos esos docentes a los que se les exige un rendimiento académico muy por encima de las posibilidades que nos facilitan nuestras propias universidades, a la altura de los que impartimos docencia en másteres, y dejen así de colaborar con su turbio silencio a desprestigiarnos a toda la comunidad universitaria.