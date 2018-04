Granero insiste en que el informe eviado a ICOMOS es sesgado y partidista

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Vicente Granero, sostiene que el informe elaborado por técnicos municipales sobre como afecta el proyecto del Mercado Central al Misteri que el ayuntamiento va a enviar a ICOMOS contiene información sesgada e inexacta. Granero asegura que ha llegado a estas conclusiones tras estudiar el informe de tráfico y el informe de mejoras en la zona patrimonial.

El portavoz del grupo municipal denuncia que en el informe de tráfico se afirma que habrá un incremento de paso de vehículos que podría afectar al Misteri pero que este dato se basa en el año 2015, un año en el que el Mercado estaba casi cerrado y no había mucha afluencia de compradores ni de placeros. Granero cree que el año 2015 no es un buen año para tomar de base y pide que alguien le explique por qué este año podría dar más validez al informe que los datos de tráfico del año 1999 o del 2003.

En cuanto al informe de la zona patrimonial, Granero dice que cuando el informe se refiere a que el proyecto del Mercado no va a mejorar la zona se trata de una valoración subjetiva. Ha añadido que no entiende que en el informe se diga que nunca se ha pensado en la rehabilitación del edificio cuando ya lo hicieron los gobiernos de Diego Maciá y de Alejandro Soler.

Vicente Granero ha pedido al alcalde de Elche, Carlos González, que se explique a ICOMOS por qué le van a enviar un informe sesgado y que no refleja la realidad de la ciudad. Además, le ha pedido a Carlos González que explique la realidad de la afección del proyecto del Mercado Central al Misteri d'Elx.

Granero responde a las acusaciones de CCOO

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP afirma que no sabe si CCOO conoce que el como concejal tiene la capacidad y los derechos políticos para hacer una critica política de un informe que cree que no es fiel a la realidad. Granero asegura que en ningún caso estaba realizando una crítica generalizada a los funcionarios municipales y le ha pedido a CCOO que se dediquen a sus cosas y no a meterse con sus capacidades como concejal.

Granero asegura que CCOO está al frente de Salvem el Mercat y que lo que no quiere pensar es que están utilizando toda la maquinaria para agotar todas las vías y frenar el proyecto del Mercado Central.

El portavoz adjunto ha afirmado que no sabe cuales son los intereses de CCOO pero que sus intereses son los del grupo municipal y los de los votantes del PP. Granero asegura que seguirá denunciando lo que piensa sobre el informe y que no le va a callar ni CCOO ni nadie.