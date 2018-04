La Fiscalía pide archivar la causa de los cursos de formación en Huelva

La causa judicial de los cursos de formación suma de esta forma un nuevo traspiés.

La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa de los cursos de formación contra siete cargos públicos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que intervinieron en la ejecución, control y liquidación de las subvenciones que se concedieron en la convocatoria de 2011. Entre ellos figura el exdelegado territorial de empleo, Eduardo Muñoz.

La fiscalía sí reconoce determinadas irregularidades o deficiencias que podrían tener una repercusión en el ámbito administrativo pero “sin llegar a alcanzar a integrar los delitos de prevaricación y malversación”.

El Ministerio Fiscal señala que los hechos investigados no son constitutivos de delito y no pueden considerarse ilícitos. Estaban amparados en la norma de la convocatoria y las actividades que se realizaron no fueron arbitarias ni injustas.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional les atribuía los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales público.

La secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE-A, María Márquez, ve "un fracaso más de la derecha" la petición del archivo provisional por la Fiscalía de Huelva de la pieza principal de la causa de los cursos de formación.

En rueda de prensa en Huelva, y preguntada por este asunto, Márquez ha precisado este martes que es "un pasito más hacia la verdad para desinflar esta bomba de humo que generó el PP en Andalucía".

"Para nosotros es un fracaso más de la derecha que ha intentado ganar en los tribunales lo que en 40 años no ha podido hacerlo en las urnas", ha manifestado la socialista.