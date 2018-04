Jaume Ferrer defiende la actuación del Consell en la contratación de dos bomberos en 2012

El presidente del Consell de Formentera afirma que siempre actuaron en base a informes técnicos y jurídicos "con mayor o menor acierto" en el proceso de contratación de dos bomberos en el año 2.012. Jaume Ferrer ha declarado hoy en calidad de investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ferrer ha reconocido que este proceso se dilató "más de lo habitual, pero era algo frecuente en esa época en todos los concursos". Ha puesto de ejemplo que se tardaron ocho meses en nombrar el tribunal seleccionador, pero lo ha enmarcado en "la falta de personal" que tenía en esa época la institución insular.

La investigación judicial abierta es consecuencia de una sentencia del pasado año del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que anuló la contratación de las dos plazas de bomberos, porque no cumplían los requisitos y obligó a reconocer las reclamaciones de otro aspirante, que quedó en séptimo lugar en un bolsín de ocho personas.

En el fallo se consideró que el Consell había incumplido las bases del concurso y lo había paralizado para favorecer a unos aspirantes sobre otros. " La realidad es que no dábamos para más en esa época, porque se estaban configurando las estructuras de personal de la institución y en todos los procesos había retrasos" dice Ferrer.

Ferrer que ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado ha dicho estar "tranquilo, a la espera de lo que decida la jueza". Ha señalado que no ejercía las competencias en esta materia que estaban delegadas entre las Consellerías de Medio Ambiente y de Cultura, aunque deja claro que no pretende "lavarse las manos, sino constatar una realidad".

El presidente del Consell ha recalcado que el reglamento de la institución "no establece que en un bolsín se tenga que expulsar a los candidatos que no reunían los requisitos, sino que le corresponderá al Consell decidir si se les contrata o no".

Ha recordado también que han recurrido en casación el fallo del Tribunal Superior.