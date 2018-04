El Ayuntamiento de Hondarribia ha liquidado 2017 con un remanente de 5,1 millones

El Ayuntamiento ha liquidado el año 2017 con un remanente de tesorería de 5.186.000 euros, y el Equipo de Gobierno llevará a pleno el jueves la primera modificación de créditos del presupuesto del 2018, un total de 5.672.800 euros. Así lo han dicho hoy en rueda de prensa el alcalde Txomin Sagarzazu y el Concejal de Hacienda, Juan Mari Altuna.

“Hemos cumplido, como todos los años, los principios de estabilidad presupuestaria. El Ayuntamiento de Hondarribia no tiene deuda viva, no tenemos préstamos y sí capacidad de realizar inversiones con fondos propios. Por cuarto año consecutivo no hemos incrementado las tasas e impuestos, y nuestra intención es no volver a subirlos de cara al 2019” dice el alcalde Txomin Sagarzazu. “El Ayuntamiento goza de buena salud económica y queremos que sea la herramienta necesaria para llevar a cabo los proyectos actuales que tenemos fijados en el Plan de Legislatura 2015-2019”.

“Queremos mejorar el grado de ejecución del presupuesto. Tenemos margen de mejora, pero no debemos convertirlo en un totem. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la calle Santiago con 1’2 millones de presupuesto, que comenzó en octubre y finalizará en junio, con lo que la mayor parte del gasto se imputa al 2018, pero había que tenerlo en cuenta en el 2017. Asimismo, en el presupuesto anterior teníamos 330.000 euros para llevar el Archivo al Palacio Egiluz, pero la Diputación Foral de Gipuzkoa nos ha dicho que técnicamente es imposible. En mayo pondremos en marcha el Sistema de Gestión Municipal que nos permitirá controlar y compartir mejor el trabajo que realizamos” dice Sagarzazu.

Inversiones por 5’67 millones

“El Ayuntamiento ha liquidado el año 2017 con un remanente de tesorería de 5.186.000 euros. Se ha cerrado el año con más ingresos y hemos gastado menos de lo previsto. No gastamos más de lo que ingresamos, actuamos con prudencia, y no estamos endeudados con nadie” añade Juan Mari Altuna.

“De un presupuesto inicial del 2017 de 19’5 millones se cerro con uno definitivo de 31’9 millones, gracias a dos modificaciones de créditos de 5’8 y 6’6 millones”, ha añadido Altuna.

“La Comisión de Hacienda de ayer aprobó llevar a pleno una modificación de créditos de 5.672.800 euros para inversiones”, ha añadido Altuna. “Se trata de proyectos que para el Equipo de Gobierno son muy importantes”.

· Compra del local de Molla Ibilbidea, 3: 1.100.000 euros

· Proyecto y asfaltados de carreteras: 700.000 euros

· Reforma de Saindua Gaztelekua 550.000 euros

· Mejoras imprescindibles en la rotonda de Iturriberri: 500.000 euros

· Mejoras en bidegorris (Kai Berria, Kosta, Puntal y Bidasoa Ibilbidea) 305.000 euros

· Mejoras en Goiko Errota 240.000 euros

· Mejoras en caminos vecinales: 150.000 euros

· Mejoras en Talaia Biteri, Satarka y Loraitz Haurreskola: 124.000 euros

· Nuevo Plan de la Parte Vieja: 110.000 euros